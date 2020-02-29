В первый день работы "Остров Мечты" уже посетили около 40 тыс. гостей

"Остров Мечты" уже посетили около 40 тысяч гостей. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.

Напомню, "Остров Мечты" построен на месте заброшенного парка 60-летия Октября за два года. От главного входа в парк идет Городской променад - четыре пешеходных галереи и три атриума, выполненные в архитектурных стилях разных стран и воссоздающие известные всему миру достопримечательности: римский Колизей, "Дом костей" Гауди в Барселоне, Родео-Драйв в Беверли-Хиллз, красные телефонные будки Лондона. Променад накрыт стеклянными куполами. Самый большой - площадью 8,6 тысяч квадратных метров накрывает центральную площадь "Москва".

Среди 27 аттракционов найдут себе по душе и малыши, и любители экстрима - большинство из них не имеют аналогов в России и в Европе, например, башня падения с использованием медиаэффектов, горка с VR-технологиями.

Общая площадь парка "Остров мечты" - 100 га, площадь крытой части - около 300 тыс. кв. м.

Расположен "Остров мечты" в Нагатинской пойме. В прошедший четверг его торжественно открыли Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Первыми посетителями парка стали воспитанники детских социальных учреждений и многодетные семьи.