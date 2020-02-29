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29.02.2020 22:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выставку MIPIM-2020 из-за короновируса перенесли с марта на июнь

Текст: Любовь Проценко

Международная выставка коммерческой недвижимости во французских Каннах (MIPIM 2020), которая должна была пройти с 10 по 13 марта, перенесена на 2-5 июня. Такое решение приняли организаторы, объяснив, что "первоначальные даты меняются из-за растущего беспокойства, связанного с коронавирусом". Хотя еще буквально накануне они опровергали слухи о возможном переносе выставки и утверждали, что она состоится в марте, как и планировалось.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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"Благополучие наших клиентов и сотрудников является нашим приоритетом. Учитывая изменяющийся контекст, лучший курс действий - перенести MIPIM на июнь", - сказал исполнительный директор Reed MIDEM Пол Цилк.

"Это не решение, которое мы приняли легко, - продолжил он. - Мы считаем, что эти новые даты предоставят международному сообществу MIPIM возможность достичь своих бизнес-целей. Мы благодарны нашим клиентам за их поддержку и конструктивный вклад в этот непростой период, и мы с нетерпением ждем возможности поговорить с ними в ближайшие дни о MIPIM в июне".

Напомню, MIPIM проводится с 1990 года. Это четырехдневное мероприятие, на котором встречаются самые влиятельные игроки из всех секторов международной отрасли недвижимости, говорится на сайте выставки. В мероприятии обычно принимают участие инвесторы и финансовые учреждения, девелоперы, города и местные органы власти, архитекторы, гостиничные сети и т.д. Все эти годы принимает участие в выставке и Москва. В прошлом году столичный парк "Зарядье" был награжден специальным призом жюри.

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