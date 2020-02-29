Выставку MIPIM-2020 из-за короновируса перенесли с марта на июнь

Международная выставка коммерческой недвижимости во французских Каннах (MIPIM 2020), которая должна была пройти с 10 по 13 марта, перенесена на 2-5 июня. Такое решение приняли организаторы, объяснив, что "первоначальные даты меняются из-за растущего беспокойства, связанного с коронавирусом". Хотя еще буквально накануне они опровергали слухи о возможном переносе выставки и утверждали, что она состоится в марте, как и планировалось.

"Благополучие наших клиентов и сотрудников является нашим приоритетом. Учитывая изменяющийся контекст, лучший курс действий - перенести MIPIM на июнь", - сказал исполнительный директор Reed MIDEM Пол Цилк.

"Это не решение, которое мы приняли легко, - продолжил он. - Мы считаем, что эти новые даты предоставят международному сообществу MIPIM возможность достичь своих бизнес-целей. Мы благодарны нашим клиентам за их поддержку и конструктивный вклад в этот непростой период, и мы с нетерпением ждем возможности поговорить с ними в ближайшие дни о MIPIM в июне".

Напомню, MIPIM проводится с 1990 года. Это четырехдневное мероприятие, на котором встречаются самые влиятельные игроки из всех секторов международной отрасли недвижимости, говорится на сайте выставки. В мероприятии обычно принимают участие инвесторы и финансовые учреждения, девелоперы, города и местные органы власти, архитекторы, гостиничные сети и т.д. Все эти годы принимает участие в выставке и Москва. В прошлом году столичный парк "Зарядье" был награжден специальным призом жюри.

Главный санитарный врач России Анна Попова рекомендует россиянам отложить по возможности все поездки за рубеж. Московские власти предпринимают все меры для того, чтобы не пропустить опасную инфекцию в российскую столицу. К осторожности они призывают и жителей города.