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29.02.2020 06:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новый регулярный авиарейс связал Токио и Владивосток

Текст: Ольга Журман

Японская компания Japan Airlines открыла новую пассажирскую линию между Токио и столицей Дальнего Востока Владивостоком, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.На линию поставлен Boeing, вместимостью около 150 человек.

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Переговоры об ее открытии велись между Федеральным агентством по туризму, правительством Приморского края и Japan Airlines с середины прошлого года, в том числе и на полях пятого Восточного экономического форума в 2019 году.

"Думаю, что те японские граждане, которые прибыли сегодня, будут охвачены любовью к Владивостоку и проникнутся его атмосферой. Я искренне верю, что для прилетевших сюда сегодня это не последний визит в Приморье, они еще не раз сюда вернутся", - сказал на торжественной церемонии, посвященного открытию авиалинии директор Japan Airlines Уэки Есихару.

В 2019 году основной рост туристического потока отмечен именно на направлении из Японии - в Приморье побывали свыше 35 тысяч человек из этой страны (на 70 процентов больше, чем в 2018-м).

До 20 марта полеты будут выполняться три раза в неделю, а с 29 марта станут ежедневными. Перелет длится чуть больше двух часов.

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