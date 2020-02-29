Новый регулярный авиарейс связал Токио и Владивосток

Японская компания Japan Airlines открыла новую пассажирскую линию между Токио и столицей Дальнего Востока Владивостоком, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.На линию поставлен Boeing, вместимостью около 150 человек.

Переговоры об ее открытии велись между Федеральным агентством по туризму, правительством Приморского края и Japan Airlines с середины прошлого года, в том числе и на полях пятого Восточного экономического форума в 2019 году.

"Думаю, что те японские граждане, которые прибыли сегодня, будут охвачены любовью к Владивостоку и проникнутся его атмосферой. Я искренне верю, что для прилетевших сюда сегодня это не последний визит в Приморье, они еще не раз сюда вернутся", - сказал на торжественной церемонии, посвященного открытию авиалинии директор Japan Airlines Уэки Есихару.

В 2019 году основной рост туристического потока отмечен именно на направлении из Японии - в Приморье побывали свыше 35 тысяч человек из этой страны (на 70 процентов больше, чем в 2018-м).

До 20 марта полеты будут выполняться три раза в неделю, а с 29 марта станут ежедневными. Перелет длится чуть больше двух часов.