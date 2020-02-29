Профессор из Приморья назвал условие восстановление экономики КНР

Страдающая на фоне коронавируса экономика Китая может восстановится к 1 июлю текущего года при условии открытия границы РФ - КНР, считает профессор экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, генеральный директор вузовского Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Александр Латкин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я верю, что Китай преодолеет очередную беду и продемонстрирует последовательную политику государства, направленную на сохранение этого большого народа", - сказал Латкин.

Он отметил серьезную работу властей КНР в поддержке китайского бизнеса. Так, по словам Латкина, власти Китая заботятся о бизнесе, государство поддерживает предприятия, выделяет дотации, снижает налоги, за отсутствующими закреплены рабочие места и так далее.

Профессор полагает, что экономика России начнет восстанавливаться от последствий коронавируса чуть позже, чем экономика КНР с учетом того, что к апрелю только начнут открывать границы. По его мнению, нынешняя ситуации затронула в России автомобильные производства, где используются китайские комплектующие. Поскольку экономика Приморского края сильно интегрировался в экономику Китая, страдает лесозаготовительная отрасль, специалисты которой не знают, как и куда продать древесину. В крае может позже начаться посевная компания, в которой были задействованы рабочие из КНР, страдает и набравшая огромные темпы развития туротрасль Приморья.

"Сейчас у нас страдают предприятия, экспортирующие в КНР нефть, газ, лес, морепродукты, сталь, объем потребления которых у нашего соседа существенно сократился, но, с учетом позитивной динамики преодоления коронавируса, уже во втором квартале будут восстанавливаться", - говорит он.

По его мнению, быстро может восстановиться и экономика Республики Корея, которая использует опыт Китая по борьбе с вирусом.