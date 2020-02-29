В Ульяновской области попал в ДТП автобус с юными футболистами

Автобус, перевозивший детскую футбольную команду "Нефтяник" из Новоспасского района Ульяновской области, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, пострадали 10 человек.

ДТП произошло в субботу утром на автомобильной дороге Солдатская Ташла - Кузоватово.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, водитель не справился с управлением. Накануне МЧС предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в виде мокрого снега и гололедицы.

В автобусе находились 26 детей и три тренера футбольной команды. Шесть детей и один взрослый, по данным региональных властей, получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим, в том числе психологической. Комиссия детально выясняет обстоятельства ДТП, особое внимание будет уделено соблюдению правил перевозки детей.