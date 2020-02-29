Новости

Врач футбольного клуба «Уфа» спас жизнь человеку в самолете 11:20
Блогер рассказала о гибели мужа и друзей в бассейне 11:14
Renault Arkana: первый зимний тест-драйв 11:14
В Крыму лжесотрудник ФСБ запросил взятку за должность в СК 11:00
Россиянам советуют отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса 10:59
В Ульяновской области попал в ДТП автобус с юными футболистами 10:57
Владимир Мединский: История превратилась в поле битвы 10:43
122 тысячи волгоградцев стали участниками проекта "Дорога памяти" 10:38
Москвичи сдали на переработку более 50 тыс. новогодних елей 10:24
В Крыму у здания управления МВД нашли авиабомбу 10:21
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова 09:51
В Кабо-Верде российских моряков приговорили к длительным срокам заключения 09:31
СК приступило к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве 09:26
Слепил из того, что было: индус собрал из хлама Volkswagen "Жук" 09:16
Панарин обновил рекорд результативности в проигранном "Филадельфии" матче 08:33
Украина отказалась праздновать День Победы 08:20
Врач рассказал, что будет, если пить воду с лимоном натощак 08:20
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35 08:07
В Приамурье зафиксировано землетрясение 08:05
Ким Чен Ын приказал блокировать все каналы проникновения в КНДР COVID-19 07:35
Гидрометцентр пообещал потепление до плюс девяти градусов 07:00
Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса 06:53
Пилот разбившегося в Астраханской области вертолета погиб 06:25
Новый регулярный авиарейс связал Токио и Владивосток 06:06
Трамп пошутил о возможности занимать пост президента в течение 25 лет 06:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 10:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновской области попал в ДТП автобус с юными футболистами

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)

Автобус, перевозивший детскую футбольную команду "Нефтяник" из Новоспасского района Ульяновской области, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, пострадали 10 человек.

ДТП произошло в субботу утром на автомобильной дороге Солдатская Ташла - Кузоватово.

В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем опрокинулся в кювет

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, водитель не справился с управлением. Накануне МЧС предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в виде мокрого снега и гололедицы.

В автобусе находились 26 детей и три тренера футбольной команды. Шесть детей и один взрослый, по данным региональных властей, получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим, в том числе психологической. Комиссия детально выясняет обстоятельства ДТП, особое внимание будет уделено соблюдению правил перевозки детей.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

Главное сегодня

СК приступило к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве
Украина отказалась праздновать День Победы
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова
Reuters: Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих