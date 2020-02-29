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29.02.2020 05:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Из-за 27 рублей Байкал остался без защиты от землетрясений и пожаров

Текст: Ирина Штерман
Ученый из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) Александр Сорокин не сможет продолжить свой проект, который получил высокую оценку авторитетных экспертов. А касается он безопасности Прибайкалья. Да и самого Байкала - в не меньшей степени, поскольку речь идет о прогнозировании опасных природных явлений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство экономического развития Иркутской области отказало в финансировании этого проекта. Поэтому ученые не получат 3,6 миллиона рублей. И все работы будут заморожены как минимум на год.

Фото: Колыбалов Аркадий/РГ
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Может, проект неперспективный? Или не создан научный задел и не установлено необходимое оборудование? Или причиной отказа стали слабые разработки? Нет, нет, нет и нет! Проект института осенью прошлого года был заявлен на соискание гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Авторитетные федеральные эксперты проект одобрили.

В резюме отборочной комиссии РФФИ так и говорится: "Проект направлен на решение важной фундаментальной задачи… Авторский коллектив имеет всё необходимое для этого. Нет сомнения, что будут получены важные научные результаты, которые полностью оправдают финансовую поддержку проекта". Тем не менее - отказ.

Его причиной стали 27 рублей 80 копеек налоговой задолженности у автора проекта - Александра Сорокина. Образовалась она давно, и, по закону, срок ее взыскания уже истек. Задолженность должна быть списана. Любопытно, что информация о ней появилась на сайте налоговой службы Свердловского района Иркутска ровно на четыре дня (с 23 по 27 декабря 2019 года), когда в министерстве формировался приказ о софинансировании региональных проектов РФФИ.

"Налоговая дисциплина - это святое, - отметил первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН Сергей Олемской. - Но задолженности как таковой не было. Мы обязательно пойдем в суд". По его словам, "проект исключительно важен для Иркутской области", поэтому институт будет добиваться его финансирования.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Природа Прибайкалья удивительно разнообразна - здесь и Байкал с его мировыми запасами пресной воды, и богатейшие леса, и отроги Восточных Саян. И все это - в зоне повышенной сейсмичности. Любое природное явление - будь то пожар, паводок или землетрясение - может обернуться масштабной катастрофой. Что и показало лето 2019 года.

Ежегодно датчики сейсмических станций регистрируют от 3 до 7 тысяч подземных толчков. Однако надежных способов предсказания землетрясений пока не разработано. Этим как раз и занимается команда Александра Сорокина. Для России эта методика уникальна. И когда система заработает, ее можно будет применять по всей России.

Однако в министерстве экономического развития Иркутской области считают, что отказ в софинансировании обоснован и ученые "сами виноваты". В ответе на запрос "РГ" указано, что "министерством за месяц до объявления конкурса было разослано предупреждение, что условием для получение софинансирования является отсутствие задолженности по налогам", и у соискателей грантов была возможность проконсультироваться по этим вопросам, но они ею не воспользовались.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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