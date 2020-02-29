В Кузбассе пьяный лихач на Porsche устроил гонки на скорости 230 км/ч

Кемеровские полицейские в результате погони задержали владельца Porsche Cayenne, управлявшего автомобилем в невменяемом состоянии.

В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на улице Циолковского водитель автомобиля Porsche Cayenne припарковался прямо на тротуаре. Ближайший экипаж инспекторов выехал по указанному адресу. Однако водитель, заметив сотрудников ГИБДД, попытался скрыться. На скорости в 230 км/ч он направился в сторону южного выезда из города.

- На требование инспекторов остановиться он не реагировал, - сообщает УМВД России по Кемеровской области. - Автомобилист неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации. Несколько раз он проехал на красный сигнал светофора.

На улице Гончарова автоинспекторам удалось заблокировать Porsche Cayenne и задержать нарушителя. Водителем иномарки оказался 31-летний житель Новосибирска. Он управлял автомобилем в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и только с третьей попытки смог пройти освидетельствование.

Как выяснилось, ранее лихач был уже лишен водительских прав за гонки по городу в нетрезвом виде и является фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения.

В отношении задержанного возбуждено 12 протоколов об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении в отношении него еще одного уголовного дела - за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

В полиции отмечают, что в погоне участвовали новые патрульные автомобили марки Skoda. Они поступили в ГИБДД Кузбасса в рамках нацпроекта и также способны развивать скорость до 230 км/час.