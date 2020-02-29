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29.02.2020 20:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Пенальти и ВАР помогли "Ахмату" сыграть вничью с "Ростовом"

Текст: Александр Ершов (Чеченская Республика)
В субботу вечером в матче 20-го тура первенства страны "Ахмат" на своем поле в драматичном противостоянии сыграл вничью с "Ростовом" - 1:1 (0:1). После этой встречи клуб из столицы Дона набрал 35 очков делит второе-пятое места в Российской премьер-лиге. Грозненская команда с 20-ю баллами переместилась на тринадцатую позицию.
Фото: Магомед Чабаев/РИА Новости Фото: Магомед Чабаев/РИА Новости
Фото: Магомед Чабаев/РИА Новости

Хозяева поля перед этой встречей опустилось на самое дно турнирной таблицы: грозненцы (у них 19 очков) занимают предпоследнее, 15-ое место, грозящее вылетом из РПЛ. Зато победа над дончанами позволит "Ахмату" подняться вверх сразу на четыре позиции. Есть куда "расти" и их сопернику: виктория на "Ахмат Арене" выведет "Ростов" на вторую строчку чемпионата страны, гарантирующее участие в групповом турнире Лиги чемпионов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Понятно, особый подтекст поединку придает и первая в истории дуэль во главе этих команд их наставников - Игоря Шалимова ("Ахмат") и Валерия Карпина. Тем более, что хорошо известны непростые взаимоотношения родившихся в один день (2 февраля 1969 года) экс-игроков столичного "Спартака" и сборной России.

Что касается стартовых составов, то из-за травмы вообще отсутствовал в заявке Павео Мамаев - самый обсуждаемый новичок гостевого клуба.

В дебюте соперники, выдав по опасному моменту (форвард хозяев Ильин поскользнулся в штрафной, не сумев воспользоваться неплохим шансом, а удар полузащитника гостей Байрамяна метров с 13-ти отразил голкипер "Ахмата" Городов), затем, словно по команде, стали у своих ворот действовать предельно внимательно.

В дебюте соперники, выдав по опасному моменту (форвард хозяев Ильин поскользнулся в штрафной, не сумев воспользоваться неплохим шансом, а удар полузащитника гостей Байрамяна метров с 13-ти отразил голкипер "Ахмата" Городов), затем, словно по команде, стали у своих ворот действовать предельно внимательно.

Но постепенно футболисты "Ростова" с помощью своего фирменного прессинга прижали хозяев к их воротам, а полузащитники гостей Еременко, Норманн, Попов и Байрамян взяли мяч под свой тотальный контроль, организовывая одну атаку за другой. И на последней минуте первой половины классная трехходовка гостей завершилась голом. Еременко вывел Попова в штрафную, тот справа прострелил, а оказавшийся в одиночестве в десяти метрах от ворот Шомурадов пробил точно - 0:1, 45-я минута. Это 11-й мяч узбекского форварда в первенстве, который в споре бомбардиров догнал зенитовца Артема Дзюбу.

Правда, сразу же после перерыва ростовчане зевнули заброс на Беришу из центра поля, а в собственной штрафной центральный защитник гостей Хаджикадунич неудачно подтолкнул соперника. Несильный удар Роши с пенальти в правый от себя нижний угол голкипер Песьяков достал, однако мяч все же просочился в ворота - 1:1, 48-я минута.

И тут же Попов после паса Байрамяна, казалось, наверняка пробил из центра штрафной, но Городов в отчаянном прыжке достал мяч из правой "девятки".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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А затем на помощь "Ахмату" пришел ВАР. На 58-й минуте прорывавшегося к чужим воротам Шомуродова на линии штрафной сбил правый защитник хозяев Ненахов, которому тут же арбитр Сергей Лапочкин показал красную карточку. Но после растянувшегося почти на семь минут видеопросмотра было принято решение отменить удаление: судьи решили, что во время этой атаки Норманн нарушил правила на полузащитнике грозненцев Харине. Таким образом, Ненахов вернулся на поле, а штрафной пробили хозяева.

А пока "Ростов" (особенно эмоционально их главный тренер) переживали случившееся, грозненцы едва не повели в счете, когда удар головой Нижича с близкого расстояния Песьяков поймал не без труда.

Гости постепенно пришли в себя и перевели игру на половину "Ахмата", непрерывно проводя фланговые атаки. Грозненцы самоотверженно оборонялись, стараясь сохранить ничью. И сумели этого добиться. Причем на 94-й минуте Песьяков вытащил из верхнего угла классный выстрел Бериши.

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