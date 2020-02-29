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29.02.2020 18:07
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дзюба не попал в заявку "Зенита" на матч против "Локомотива"

Текст: Максим Домчев

На официальном сайте премьер-лиги опубликованы составы команд на матч 20-го тура между "Зенитом" и "Локомотивом". В составе клуба с берегов Невы не оказалось нападающего Артема Дзюбы.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Лидер "Зенита" получил травму в недавнем контрольном матче против минского "Динамо". Он приступил к индивидуальным тренировкам, но восстановиться так и не сумел. На счету Дзюбы в нынешнем чемпионате страны 13 голов и 11 голевых передач.

"Зенит" выйдет на поле в следующем сочетании: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Дриусси, Малком.

У "Локомотива" с первых минут сыграют: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Баринов, Ал. Миранчук, Макгеев, Крыховяк, Мариу, Эдер.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге.

"Зенит" - "Локомотив" - онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ
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