Дзюба не попал в заявку "Зенита" на матч против "Локомотива"

На официальном сайте премьер-лиги опубликованы составы команд на матч 20-го тура между "Зенитом" и "Локомотивом". В составе клуба с берегов Невы не оказалось нападающего Артема Дзюбы.

Лидер "Зенита" получил травму в недавнем контрольном матче против минского "Динамо". Он приступил к индивидуальным тренировкам, но восстановиться так и не сумел. На счету Дзюбы в нынешнем чемпионате страны 13 голов и 11 голевых передач.

"Зенит" выйдет на поле в следующем сочетании: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Дриусси, Малком.

У "Локомотива" с первых минут сыграют: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Баринов, Ал. Миранчук, Макгеев, Крыховяк, Мариу, Эдер.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге.