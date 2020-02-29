На "Ленфильме" установят барельеф герою фильма "В бой идут одни старики"

На киностудии "Ленфильм" будет установлен барельеф герою фильма "В бой идут одни "старики", которого сыграл участник Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Алексей Смирнов. 28 февраля со дня его рождения исполнилось 100 лет.

Алексей Смирнов прошел Великую Отечественную от начала до конца. Кавалер ордена Красной Звезды и орденов Славы II и III степеней, он также награжден медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги" - всего у него было 11 боевых наград.

Ему принесли известность комедийные роли в кино. То, что он талантливый драматический актер, стало видно как раз по его роли механика Макарыча в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". Но зритель не забывает ни "Полосатый рейс", ни "Вечера на хуторе близ Диканьки", сделавшие реплики его героев частью советского и российского фольклора.

На создание барельефа Российское военно-историческое общество объявило открытый международный творческий конкурс. В нем могут принять участие физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства), их объединения, творческие коллективы (скульпторы, архитекторы, дизайнеры и художники), имеющие профессиональный опыт в реализации объектов монументально-декоративного искусства.

Заявки принимаются до 1 апреля 2020 года, победитель будет объявлен до 1 июля. Место установки барельефа уже согласовано - это один из холлов киностудии.