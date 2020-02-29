На "Ленфильме" установят барельеф герою фильма "В бой идут одни старики"

Новости

Белорусский дуэт представит страну на "Евровидении-2020" 12:06
РФ и Турция подтвердили нацеленность на снижение напряженности в Идлибе 11:53
В Кузбассе пьяный лихач на Porsche устроил гонки на скорости 230 км/ч 11:50
ВОЗ: Медицинские маски не следует носить для профилактики заражения 11:48
Милан Кнежевич: Американский посол неформально правит Черногорией 11:47
Японцы за один день раскупили всю туалетную бумагу в стране 11:42
Прототип корабля Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе 11:33
В Карелии спустили на воду новый гибридный катер 11:30
Врач футбольного клуба "Уфа" спас жизнь пассажирке самолета 11:20
Блогер рассказала о гибели мужа и друзей в бассейне 11:14
Renault Arkana: первый зимний тест-драйв 11:14
В Крыму лжесотрудник ФСБ запросил взятку за должность в СК 11:00
Россиянам советуют отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса 10:59
В Ульяновской области попал в ДТП автобус с юными футболистами 10:57
Владимир Мединский: История превратилась в поле битвы 10:43
122 тысячи волгоградцев стали участниками проекта "Дорога памяти" 10:38
Москвичи сдали на переработку более 50 тыс. новогодних елей 10:24
В Крыму у здания управления МВД нашли авиабомбу 10:21
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова 09:51
В Кабо-Верде российских моряков приговорили к длительным срокам заключения 09:31
СК приступил к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве 09:26
Слепил из того, что было: индус собрал из хлама Volkswagen "Жук" 09:16
Панарин обновил рекорд результативности в проигранном "Филадельфии" матче 08:33
Украина отказалась праздновать День Победы 08:20
Врач рассказал, что будет, если пить воду с лимоном натощак 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 10:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На "Ленфильме" установят барельеф герою фильма "В бой идут одни старики"

Текст: Елена Яковлева
На киностудии "Ленфильм" будет установлен барельеф герою фильма "В бой идут одни "старики", которого сыграл участник Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Алексей Смирнов. 28 февраля со дня его рождения исполнилось 100 лет.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Алексей Смирнов прошел Великую Отечественную от начала до конца. Кавалер ордена Красной Звезды и орденов Славы II и III степеней, он также награжден медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги" - всего у него было 11 боевых наград.

Фото: РИА Новости
28 февраля Феде из "Операции "Ы" исполнилось бы 100 лет

Ему принесли известность комедийные роли в кино. То, что он талантливый драматический актер, стало видно как раз по его роли механика Макарыча в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". Но зритель не забывает ни "Полосатый рейс", ни "Вечера на хуторе близ Диканьки", сделавшие реплики его героев частью советского и российского фольклора.

На создание барельефа Российское военно-историческое общество объявило открытый международный творческий конкурс. В нем могут принять участие физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства), их объединения, творческие коллективы (скульпторы, архитекторы, дизайнеры и художники), имеющие профессиональный опыт в реализации объектов монументально-декоративного искусства.

Заявки принимаются до 1 апреля 2020 года, победитель будет объявлен до 1 июля. Место установки барельефа уже согласовано - это один из холлов киностудии.

Культура Кино и ТВ Наше кино Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

За сутки в провинции Идлиб зафиксировали 25 обстрелов
СК приступил к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве
Украина отказалась праздновать День Победы
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Егор Кончаловский - о своем новом фильме "На Луне"
У главных экспонатов исторического музея будут тактильные копии