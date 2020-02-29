На "Ленфильме" установят барельеф герою фильма "В бой идут одни старики"

Алексей Смирнов прошел Великую Отечественную от начала до конца. Кавалер ордена Красной Звезды и орденов Славы II и III степеней, он также награжден медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги" - всего у него было 11 боевых наград.
Ему принесли известность комедийные роли в кино. То, что он талантливый драматический актер, стало видно как раз по его роли механика Макарыча в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". Но зритель не забывает ни "Полосатый рейс", ни "Вечера на хуторе близ Диканьки", сделавшие реплики его героев частью советского и российского фольклора.
На создание барельефа Российское военно-историческое общество объявило открытый международный творческий конкурс. В нем могут принять участие физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства), их объединения, творческие коллективы (скульпторы, архитекторы, дизайнеры и художники), имеющие профессиональный опыт в реализации объектов монументально-декоративного искусства.
Заявки принимаются до 1 апреля 2020 года, победитель будет объявлен до 1 июля. Место установки барельефа уже согласовано - это один из холлов киностудии.