Восемь вернувшихся из Италии петербуржцев проверят на коронавирус

Восемь вернувшихся из Италии петербуржцев были направлены в больницу имени Боткина для обследования на наличие коронавируса.

Как сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению, госпитализирован также и гражданин Ирана.

В Италии число заразившихся перевалило уже за тысячу человек, в Иране - приближается к 400.

Напомним, впервые Всемирная организация здравоохранения была проинформирована о вспышке неизвестного типа пневмонии в городе Ухань властями Китая 31 декабря.

С тех пор заболевание распространилось, помимо КНР, на 51 страну. По последним данным, в Китае от него умерли 2835 человек, в других странах - 67.