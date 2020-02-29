122 тысячи волгоградцев стали участниками проекта "Дорога памяти"

Жители Волгоградской области загрузили в банк данных проекта "Дорога памяти" сведения и фотографии о более 122 тысячах участников Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, к патриотической акции присоединились сотрудники военного комиссариата Волгоградской области.

Для предоставления информации о родственниках-участниках войны любой желающий может обратиться в военкомат по месту жительства, либо в администрацию сельского поселения или самостоятельно внести данные на интернет-портале "Дорога памяти".

После обработки все информационные материалы и фотографии фронтовиков разместят в мультимедийной галерее на территории главного храма Вооруженных Сил России. Музей начнет свою работу в 2020 году в преддверии 75-летия Победы.

Сбор данных о фронтовиках, партизанах и тружеников тыла продолжится и после 9 мая.