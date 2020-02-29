Ученые изобрели искусственную поджелудочную железу

Ученые Университета Макгилла в Монреале создали новую систему искусственной поджелудочной железы. Она может существенно изменить жизнь людям, страдающим сахарным диабетом 1-го типа.

Как известно, при этом заболевании пациенты полностью зависимы от инсулина, который вводится в организм искусственно, чтобы поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Они вынуждены либо регулярно измерять этот уровень и делать инъекции, либо использовать портативные инсулиновые помпы, которые автоматически подают инсулин в рамках заданных самим пациентом параметров.Однако далеко не каждый может долгое время удерживать целевые показатели по глюкозе, и тогда страдает либо гипергликемией либо гипогликемией, - и оба эти состояния очень опасны.

Искусственная поджелудочная железа представляет собой "умную" инсулиновую помпу, которая способна сама устранять высокие и низкие уровни глюкозы. Как пишет в журнале Diabetes Care руководитель проекта доктор Ахмад Хайдар, разработан алгоритм, который на основе показаний датчика передает инсулиновой помпе, сколько нужно ввести инсулина.

"Автоматический датчик позволил создать искусственную систему поджелудочной железы, - резюмировал ученый. - Улучшая контроль глюкозы, мы можем значительно улучшить качество жизни пациентов".

Помимо этого, сотрудники лаборатории искусственной поджелудочной железы провели эксперимент по доставке еще одного гормона - прамлинтида. Ученые считают, что комплексное действие прамлинтида и инсулина окажется более эффективным, чем одного инсулина.

Действительно, как следует из результатов эксперимента, комбинация двух гормонов повлияла на долгосрочность действия инсулина: уровень глюкозы в крови человека остается в пределах нормы гораздо более длительное время, чем при введении одного гормона. Это основано на эффекте прамлинтида, который замедляет усвоение пищи, и таким образом инсулин действует более длительно.

Следующим шагом стало создание полностью автоматизированной искусственной поджелудочной железы, избавившей пациента от необходимости вручную вводить данные по углеводам и активировать инсулиновую помпу во время еды.