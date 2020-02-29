В Крыму лжесотрудник ФСБ запросил взятку за должность в СК

В Крыму сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали уроженца Еревана, который, выдавая себя за сотрудника Федеральной службы безопасности, предложил за взятку трудоустройство в региональном управлении Следственного комитета. Об этом сообщила пресс-служба крымского УФСБ.

В январе он связался с мужчиной, который в сентябре 2019 года по прибытии из Томска пытался безуспешно трудоустроиться в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю, и, представившись начальником отдела по информационным вопросам УФСБ, предложил помощь в получении желаемой должности. Позже злоумышленник заверил томича в том, что вопрос с трудоустройством решен положительно, однако заявил, что теперь в качестве благодарности за содействие тому необходимо приготовить "покровителю" 60 тысяч долларов. При этом уточнил, что сумму можно передать по частям.

- В феврале 2020 года подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю с поличным при передаче ему первой части финансового транша в размере двадцати трех тысяч долларов, - рассказали в пресс-службе. - Свою вину задержанный признал полностью.

Следственный отдел УФСБ России по РК и Севастополю возбудил в отношении мужчины уголовное дело. Он подозревается в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

Ленинский районный суд Севастополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца на время проведения следственных действий.

- Предполагается, что могут быть и иные граждане, пострадавшие от мошеннических действий подозреваемого, - заключили в региональном УФСБ.