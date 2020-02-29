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29.02.2020 13:46
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Копия картины Рубенса из уральского музея может оказаться подлинником

Текст: Елена Мационг
Фото: www.muzei-mira.com Фото: www.muzei-mira.com
Фото: www.muzei-mira.com

Эксперты проведут проверку подлинности известной картины Рубенса из уральского музея. Речь идет о картине "Оплакивание Христа и положение во гроб". По предположениям, полотно принадлежит кисти Рубенса, сейчас это один из главных экспонатов коллекции Ирбитского музея изобразительного искусства.

Ранее картина считалась копией, но четыре года назад, во время реставрации, эксперты предположили, что полотно может оказаться подлинником.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В региональном Минкультуры решили положить конец спорам и передали картину на экспертизу. Работы будут проведены группой специалистов крупнейших музейных учреждений России.

- Если экспертное заключение подтвердит подлинность картины, в Ирбитском государственном музее будет организована публичная презентация полотна. Безусловно, подтверждение подлинности картины станет событием мирового значения, - сообщили "РГ" в региональном Минкультуры.

Традиционно экспертиза включает в себя подготовку письменного искусствоведческого заключения, а также химико-физический анализ, позволяющий изучить пигменты, грунт и холст, использованные при создании картины.

Отметим, восемь лет назад эксперты уже признали подлинность еще одного шедевра кисти Рубенса - картины "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой". Она также является частью коллекции музея на Урале.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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