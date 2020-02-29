Копия картины Рубенса из уральского музея может оказаться подлинником

Эксперты проведут проверку подлинности известной картины Рубенса из уральского музея. Речь идет о картине "Оплакивание Христа и положение во гроб". По предположениям, полотно принадлежит кисти Рубенса, сейчас это один из главных экспонатов коллекции Ирбитского музея изобразительного искусства.

Ранее картина считалась копией, но четыре года назад, во время реставрации, эксперты предположили, что полотно может оказаться подлинником.

В региональном Минкультуры решили положить конец спорам и передали картину на экспертизу. Работы будут проведены группой специалистов крупнейших музейных учреждений России.

- Если экспертное заключение подтвердит подлинность картины, в Ирбитском государственном музее будет организована публичная презентация полотна. Безусловно, подтверждение подлинности картины станет событием мирового значения, - сообщили "РГ" в региональном Минкультуры.

Традиционно экспертиза включает в себя подготовку письменного искусствоведческого заключения, а также химико-физический анализ, позволяющий изучить пигменты, грунт и холст, использованные при создании картины.

Отметим, восемь лет назад эксперты уже признали подлинность еще одного шедевра кисти Рубенса - картины "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой". Она также является частью коллекции музея на Урале.