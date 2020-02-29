На Ямале при стрельбе в ресторане пострадали четыре человека

На Ямале в результате стрельбы в ресторане пострадали четыре человека. Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, инцидент произошел в Ноябрьске, в ресторане "Мечта", 28 февраля ближе к полуночи.

Все началось со словесной перепалки между гостями заведения - двумя отдыхавшими в нем компаниями.

Неожиданно один из посетителей достал травматическое оружие и начал стрелять. Пострадали четыре человека. По словам очевидцев, у одного прострелено колено, у второго - спина, и еще двоим выстрелы попали в живот.

По данным окружного УМВД, их здоровью ничего не угрожает. Заявление в полицию они писать не стали. Звонок в полицию поступил из медицинского учреждения. По факту перестрелки проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Как сообщают в полиции, стрелявший с места происшествия скрылся.