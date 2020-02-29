РФ и Турция подтвердили нацеленность на снижение напряженности в Идлибе

Россия и Турция подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации в Идлибе и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся, говорится в сообщении МИД РФ.

По данным дипломатов, 26-28 февраля спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин с участием представителей министерства обороны провели консультации с турецкой межведомственной делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

Стороны продолжили рассмотрение конкретных шагов по достижению прочной стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации на основе обеспечения полного выполнения Меморандума от 4 мая 2017 г и Меморандума от 17 сентября 2018 года, отмечается в заявлении.