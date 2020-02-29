Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания коронавирусом в РФ не выявлено

Новых заболевших коронавирусной инфекцией в России к концу февраля не появилось. Это следует из ежедневного бюллетеня, размещенного на сайте Роспотребнадзора.

За прошедшее с момента осложнения ситуации время было выявлено 1177 человек с признаками ОРВИ, прибывших из Китая. Это как те, у кого заболевание было обнаружено в ходе санитарно-карантинного контроля, так и те из прибывших, кто обратился за медицинской помощью в течение двух недель после приезда. Все они были изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. По результатам обследований только у двух человек была выявлена коронавирусная инфекция, 12 февраля они уже были выписаны из стационара с выздоровлением. У остальных пациентов были диагностированы респираторные инфекции, грипп, по одному случаю стафилококка, микроплазмы, гемофильной инфекции.