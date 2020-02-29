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29.02.2020 10:59
Рубрика: Общество

Россиянам советуют отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса

Текст: Марина Трубилина

Отказаться от любых поездок за границу порекомендовала россиянам глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
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Если поездка необходима, следует максимально сократить сроки пребывания в других странах. Это поможет защититься от заражения коронавирусом.

По последним данным Роспотребнадзора, в Китайской народной республике зарегистрировано 79 389 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, наибольшее количество заболевших - в провинции Хубэй. Летальность составляет 3,6%, вне провинции Хубей - 0,85 %.

Вне Китая зарегистрировано 5795 случаев заражения в 56 странах. За последние сутки число заболевших вне Китая выросло на 31,4% - на 1386 человек. В последние дни февраля впервые зарегистрированы случаи заболевания в Литве и Исландии (завозные из Италии), в Новой Зеландии, Беларуси и Азербайджане (завозные из Ирана).

Фото: REUTERS
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В Италии сейчас находится около 30 тысяч российских туристов. При этом эпидемиологических оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, возвращающихся из Италии, сейчас, по мнению Поповой, нет. Путешественникам, вернувшимся оттуда, нужно сообщить о своей поездке в медицинское учреждение по месту жительства, чтобы врачи взяли их под наблюдение. Для профилактики инфекций, напомнила она, нужно держать чистыми руки и все гаджеты, ополаскивать лицо и промывать носовые ходы в течение дня. В общественных местах носить медицинскую маску. При малейшем недомогании нужно изолировать больного дома в отдельную комнату, обеспечить отдельной посудой и вызвать врача.

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