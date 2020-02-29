Россиянина спасли из-под лавины на горнолыжном курорте в Болгарии

Болгарские спасатели вызволили россиянина, попавшего под снежную лавину у горного массива Пирин.

Как сообщает bTV, двое москвичей-горнолыжников катались вне трассы высоко в горах. После попадания под лавину одному из них удалось выбраться и оповестить спасательные службы расположенного рядом курорта Банско.

Потерпевшего, пробывшего под снегом в течение двух часов, получилось найти и идентифицировать по торчащей из снега лыже. Оказалось, что турист мог дышать благодаря образовавшемуся по счастливой случайности отверстию.