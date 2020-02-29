Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против "Урала"

Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.

Об этом пресс-служба армейского клуба сообщила в Twitter. В субботу ЦСКА в рамках 20-го тура чемпионата России сыграет на своем поле с "Уралом".

В прошлом году наставник армейского клуба Виктор Гончаренко был дисквалифицирован КДК РФС за нецензурные высказывания в адрес судьи на три матча, один из которых условно. Это произошло после матча 19-го тура в Краснодаре.

Также стал известен стартовый состав армейцев. С первых минут на поле выйдут: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Вадим Карпов, Алан Дзагоев, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.