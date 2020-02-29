Соболев выйдет в стартовом составе "Спартака" на матч с "Динамо"

Стали известные стартовые составы "Динамо" и "Спартака" на один из центральных матчей 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча начнется в 16:30.

По большому счету никаких сюрпризов тренеры команды - Кирилл Новиков и Доменико Тедеско - не преподнесли. Как и ожидалось, в состав "красно-белых" попал новичок клуба Александр Соболев. В связке с ним будет действовать аргентинец Эсекиль Понсе.

С первых минут у "Спартака" выйдут следующие футболисты: Александр Максименко, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Айртон, Георгий Джикия, Айртон, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Зелимхан Бакаев, Алекс Крал, Александр Соболев.

Стартовый состав хозяев выглядит следующим образом: Антон Шунин, Владимир Рыков, Тони Шунич, Дмитрий Скопинцев, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Себастьян Шиманьски, Роман Нойштедтер, Оскар Хильемарк, Сильвестр Игбун, Клинтон Н"Жи.