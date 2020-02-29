Сотни мигрантов попытались силой проникнуть на территорию Греции

Сотни мигрантов и беженцев собрались на границе Турции и Греции возле пропускного пункта Кастаниес в ожидании пропуска через греческую границу, сообщает телеканал Sky News.

Среди мигрантов выделяется группа молодых мужчин, которые вступают в столкновения с полицией. Многие жгут костры, чтобы согреться. В районе стоит холодная погода, периодически идут дожди.

Сильная стычка произошла в субботу утром. Турецкая полиция применила слезоточивый газ против мигрантов, которые не хотели соблюдать очередь пропуска. Молодые люди закрывали лица и отступали от плотного облака газа.

На греческой стороне усилены наряды полиции и военных, в районе перехода появилась бронетехника. Группа мигрантов попыталась силой пройти через границу, но была остановлена слезоточивым газом.

После обострения ситуации в Идлибе турецкая сторона заявила, что не будет больше сдерживать мигрантов по пути в Европу. По данным ООН, только с начала февраля идлибскую зону деэскалации покинули порядка 300000 человек. В общей сложности число перемещенных лиц может составить порядка 900000. Всего в Турции временно находятся около 3,5 миллиона беженцев из Сирии, Ирака, Ирана, Афганистана и Марокко.