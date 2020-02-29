США и ЕС не устраивают дружеские отношения России и Сербии

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал "одним из инструментов нечестной конкурентной борьбы" постоянную критику Вашингтона и Брюсселя в отношении российско-сербского сотрудничества, в частности, военно-технического.

"Почему у нас и Сербии хотят отобрать право строить наши отношения так, как мы считаем нужным? Москва и Белград, развивая связи в этой сфере, следуют всем международным нормам и обязательствам и ни в коем случае не угрожают безопасности третьих стран", - заявил в интервью белградскому изданию "Вечерние новости" Боцан-Харченко.

Высокопоставленный российский дипломат считает абсолютно неприемлемой политику запугивания и применение нелегитимных односторонних ограничительных мер. "Это недальновидное и вредительское отношение, - констатировал он. - Наши связи с Сербией зрелые и стабильные, они основаны на национальных интересах. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех областях".

Мнение эксперта

Сербия - это главный геополитический союзник России на Балканах, придерживающийся выверенного, сбалансированного курса на выстраивание взаимовыгодных отношений с максимально широким кругом партнеров. При этом многовекторность для Сербии является политикой выживания, считает доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

"Во все судьбоносные периоды истории наших стран и народов, в самые сложные времена мы всегда были и, уверена, будем рядом, - констатирует авторитетный балканист. - Сегодня, несмотря на существующие политические сложности и противодействия ряда игроков мировой политики, отношения между нашими странами вступили в качественно новую эпоху, эпоху раздвижения горизонтов. Однако успех на этом пути требует огромных усилий, преодолеть которые мы сможем только вместе, как уже не раз бывало в истории. Это утверждение непосредственно касается самого чувствительного вопроса - нарушение общепризнанных норм международного права, в частности Резолюции 1244, что Россия словами своего президента считает "несправедливым и очень опасным" и готова "работать со всеми нашими партнерами, для того чтобы международное право соблюдалось, а решения были справедливыми". При всех позитивных оценках следует признать, что российское присутствие и влияние на экономических и военно-технических весах весит в десятки раз меньше, чем сотрудничество с ЕС и НАТО. Ведущим экономическим партнером Сербии остается Европа, на которую приходится 82,4 процента товарооборота. Россия, несмотря на постоянное наращивание поставок газа, занимает нишу в 4 процента. Учитывая рост китайских инвестиций, очевидно, России нужно срочно менять стратегию присутствия в регионе".

Пономарева указывает на то, что отдельного разговора заслуживает роль в балканских пертурбациях, особенно по косовскому вопросу, США. "Вашингтон ведет свою игру, часто в противовес не столько политике Брюсселя, сколько Берлина, Лондона и Парижа, - отмечает эксперт. - Действующие сербские политики, как и представители оппозиции, находятся в постоянном контакте с американским посольством и Госдепартаментом, тем не менее, говорить об американском векторе Белграда будет неверно. Скорее он при помощи Вашингтона пытается играть как на внутриевропейских противоречиях, так и выстраивать противовес Москве".

Согласно исследованиям ученого, можно выделить три базовых вектора развития современной Сербии. "Первый - евроатлантическая интеграция, которая, несмотря на очевидный кризис, остается, начиная с 2000 года, приоритетным направлением для официального Белграда. Выбор ЕС в качестве "империи по приглашению", требующий признания "Республики Косово" и вступления в НАТО, иллюстрирует только одно: "выбор цивилизационного курса развития, отношение Балкан к Европе и наоборот - Европы к Балканам, является сквозным противоречием жизни региона и причиной крутых зигзагов его истории и современности", - рассказывает Пономарева. - Второй вектор-балансир - российский, определенный не столько экономическими, сколько культурно-историческими и политическими факторами. Однако сохранение присутствия требует от России серьезных усилий, предложений по формированию новой повестки дня, что находит конкретное выражение в поиске эффективных методов внешнеполитической деятельности. Реализация такого подхода подразумевает четкое определение национальных интересов России в этом регионе и понимание целей внешнеполитической деятельности. Это, в свою очередь, невозможно без проведения масштабного аудита ресурсов, методов и технологий влияния. На основе такого анализа возможно будет сформулировать стратегию присутствия и обозначить образ действий для защиты и продвижения своих интересов в Сербии и во всем балканском регионе не только на современном этапе, но и на перспективу. Третий вектор - Китай. Пока традиционные для Балкан игроки апеллируют к истории, пытаются играть на фобиях балканских народов и строят геополитические стратегии, Китай исключительно экономическими средствами наращивает свое присутствие в регионе. Ценность Пекина для Сербии и других стран региона не только в финансовой и мобильной (решения о старте проектов принимаются в сравнении с ЕС, Россией и США в очень сжатые сроки) привлекательности, но и в политической нейтральности".

Резюмируя, Пономарева приходит к выводу, что "многовекторность для Сербии является политикой выживания, которая позволяет не только сохранить статус-кво в самом чувствительном - косовском - вопросе и тем самым отодвинуть на неопределенный период включение в военно-политическую рамку НАТО, но и обеспечить экономический и военно-технический фундамент будущих "справедливых" решений".