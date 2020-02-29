США и "Талибан" подписали мирное соглашение

США и движение "Талибан" (запрещено в России) подписали в Дохе мирное соглашение с целью положить конец 18-летнему кровопролитию в Афганистане и позволить американским войскам вернуться домой после самой продолжительной войны в истории Соединенных Штатов, сообщает информационное агентство AP.

Подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан", глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. После завершения официальной части процедуры Халилзад и Барадар пожали друг другу руки, свидетельствуют очевидцы.

Эксперты отмечают, что подписание соглашения может помочь президенту Дональду Трампу выполнить ключевое предвыборное обещание прекратить "бесконечные войны". США начнут выводить тысячи военнослужащих в обмен на обязательства талибов предотвратить превращение Афганистана в плацдарм для террористических атак.

США потратили на войну более 750 миллиардов долларов, боевые действия унесли десятки тысяч жизней с обеих сторон. Однако конфликт зачастую игнорировали ведущие политики и американская общественность.

Напомним, президент США Джордж Буш распорядился о вторжении в Афганистан в ответ на теракты 11 сентября 2001 года в отношении Всемирного торгового центра. Война затянулась на долгие годы. Со временем талибы перегруппировались, и в настоящее время они господствуют над половиной страны.