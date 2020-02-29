Трамп пошутил о возможности занимать пост президента в течение 25 лет

Президент США Дональд Трамп пошутил, что контролируемый республиканцами Сенат окажет ему содействие в возможности занимать пост главы государства на протяжении 25 лет. Об этом хозяин Белого дома заявил в пятницу во время выступления в штате Южная Каролина.

Толпа сторонников начала скандировать призыв к Трампу остаться на нынешнем посту еще на 10 лет. Тогда Трамп предложил ограничить срок пребывания в должности президента США 25 годами. "Не более 25 лет, хорошо?", - обратился президент к присутствующим сенаторам-республиканцам. Трамп пошутил, что они примут соответствующие поправки к конституции в Сенате, пишет ТАСС.

Согласно 22-й поправке к конституции США, одно и то же лицо может возглавлять государство не более двух раз. Трамп переизбирается на второй четырехлетний срок. Отметим, что 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября этого года.