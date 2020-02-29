Новости

Новый регулярный авиарейс связал Токио и Владивосток 06:06
Трамп пошутил о возможности занимать пост президента в течение 25 лет 06:05
Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады 05:34
Ким Чен Ын провел первые в этом году военные учения 05:07
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4,7 тысячи 04:55
Reuters: Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями 04:12
Профессор из Приморья назвал условие восстановления экономики КНР 04:06
В Монако выявлен первый случай заражения коронавирусом 03:49
Мартовский саммит АСЕАН и США отменен из-за коронавируса 02:49
Демократы призвали Трампа не выходить из Договора по открытому небу 02:27
Небензя: Армия Сирии имеет полное право отвечать на атаки террористов 01:55
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть 01:29
Число погибших на дне рождения блогера в Москве выросло до трех человек 01:02
Во Франции из-за коронавируса закрыли базу ВВС 00:44
США подпишут мирное соглашение с талибами 00:23
"Динамо" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ 00:05
Уголовное дело возбудили в Москве после гибели людей в бассейне 28.02.2020
Минприроды озвучило концепцию утилизации упаковки производителем 28.02.2020
Командное судно плавучего космодрома "Морской старт" вышло из США в РФ 28.02.2020
Тимошенко заявила о спланированной политике уничтожения страны 28.02.2020
Комиссия ООН по разоружению вновь не работает из-за визовых проблем РФ 28.02.2020
Ставка по ипотеке обновила исторический минимум, опустившись ниже 9% 28.02.2020
В Москве два человека погибли в бассейне от ожогов 28.02.2020
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 800 человек 28.02.2020
В Париже из-за пожара эвакуировали пассажиров Лионского вокзала 28.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 06:05
Рубрика: В мире

Трамп пошутил о возможности занимать пост президента в течение 25 лет

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
Фото: REUTERS/LEAH MILLIS

Президент США Дональд Трамп пошутил, что контролируемый республиканцами Сенат окажет ему содействие в возможности занимать пост главы государства на протяжении 25 лет. Об этом хозяин Белого дома заявил в пятницу во время выступления в штате Южная Каролина.

Предвыборный штаб Трампа подал в суд на New York Times

Толпа сторонников начала скандировать призыв к Трампу остаться на нынешнем посту еще на 10 лет. Тогда Трамп предложил ограничить срок пребывания в должности президента США 25 годами. "Не более 25 лет, хорошо?", - обратился президент к присутствующим сенаторам-республиканцам. Трамп пошутил, что они примут соответствующие поправки к конституции в Сенате, пишет ТАСС.

Согласно 22-й поправке к конституции США, одно и то же лицо может возглавлять государство не более двух раз. Трамп переизбирается на второй четырехлетний срок. Отметим, что 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября этого года.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

Главное сегодня

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Небензя: Армия Сирии имеет полное право отвечать на атаки террористов
В Совфеде прокомментировали результаты исследования тела умершего от COVID-2019
Reuters: Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Число погибших на дне рождения блогера в Москве выросло до трех человек
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях