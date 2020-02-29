Украина отказалась праздновать День Победы

Украина не собирается праздновать День Победы. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, позиция Киева остается прежней. "Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование", - указал Пристайко.

Напомним, на Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учрежден в марте 2015 года. В стране стали отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. С мая 2015 года действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режима", запрещающий пропаганду советской символики. День Победы 9 мая остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая. Это не мешает ветеранским организациям возлагать венки к могилам павших героев именно 9 Мая.