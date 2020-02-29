Украинские националисты распылили газ во время судебного заседания

Украинские националисты распылили газ в Винницком городском суде во время избрания меры пресечения 22 участникам беспорядков в горсовете Жмеринки, сообщила Служба судебной охраны.

Отмечается, что группа радикалов предприняла попытку прохода в зал судебных заседаний без досмотра. Охрана не позволила это сделать. В результате возникла потасовка, во время которой неизвестные распылили слезоточивый газ. Несмотря на это националистов вытеснили из зала суда.

Напомним, в четверг неизвестные в масках ворвались в помещение горсовета в Жмеринке Винницкой области. Они бросали дымовые шашки и камни, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна. Во время инцидента пострадали 12 человек, 19 радикалов были задержаны. По данным полиции, в акции приняли участие организации "Национальный корпус" и "Национальные дружины" (запрещены в России).