В Болгарии из госрезерва выделили 100 тыс. литров спирта из-за угрозы коронавируса

Несмотря на отсутствие в Болгарии зафиксированного случая заболевания коронавирусом, в обществе остро воспринимается информация о распространении инфекции.

Как сообщает агентство "Bulgaria ON AIR", премьер-министр республики Бойко Борисов распорядился выделить из государственного резерва 100 тысяч литров спирта, чтобы пополнить запасы лекарств в аптеках страны. Жители страны раскупили также медицинские маски и защитные перчатки.

Кроме того, в ожидании необходимости длительного пребывания в доме болгары активно запасаются мукой, рисом, оливковым маслом и различными консервами.

В обществе, помимо прочего, бытует мнение, что в качестве средств борьбы с заболеванием отлично подойдут ракия, национальный крепкий алкогольный напиток на основе фрукта, и чеснок. Торговые компании отмечают повышенный спрос на эти товары.

Из-за угрозы распространения коронавируса власти республики решили отменить ряд праздничных мероприятий, приуроченных к Дню освобождения Болгарии от османского ига, традиционно отмечаемому 3 марта.