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29.02.2020 16:38
Рубрика: В мире

Власти Хубэя впервые опубликовали отчет об уровне опасности коронавируса

Текст: Александр Саможнев

Власти провинции Хубэй впервые опубликовали отчет об оценке риска эпидемической ситуации в связи с новым типом коронавируса в 103 уездах, городах, районах провинции, которые классифицированы по трем уровням угрозы.

По данным правительства, зонами низкого риска считаются те, где вообще не было выявлено подтвержденных случаев коронавируса или же новые случаи не были зафиксированы 14 дней подряд. Таких уездов, городов и районов по состоянию на 28 февраля в провинции было 11.

Фото: EPA-EFE/ANDREA FASANI
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Далее 34 населенных пункта были отнесены к зоне со средним уровнем риска. В них за последние 14 дней были подтвержденные случаи заболевания, однако их общее число за две недели не превышало 50. Кроме того, не было зафиксировано массовых заражений.

Однако все же большинство городов, которых насчитывается 58, считаются зонами высокого риска. За 14 дней в них зарегистрировано более 50 случаев заражения коронавирусом, в том числе групповые заражения.

Медики свидетельствуют, что за последние сутки в провинции Хубэй, которая является эпицентром эпидемии, выявлено 423 новых подтвержденных случая COVID-19, из них 420 - в Ухане. При этом скончались 45 человек, из них 37 - в Ухане, а из больниц выписали 2 492 пациентов, из них в Ухане - 1 726.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

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