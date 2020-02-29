В Иране обвинили США в распространении коронавируса в стране

Президент США Дональд Трамп и проводимая им политика санкционного давления на Иран частично виновны в распространении нового коронавируса в стране. С таким утверждением выступил советник иранского президента Хесамеддин Ашна.

"Экономические санкции Дональда Трампа при соучастии европейцев лишили систему общественного здравоохранения Ирана возможности своевременно отреагировать на коронавирус", - написал политик на своей странице в Twitter.

По мнению Ашна, ответственность за появление на территории ИРИ коронавируса и гибель иранских граждан от COVID-19 "частично лежит на политике Трампа".

Согласно официальной статистике, по данным на субботу, в Иране выявлено 593 случая заражения, при этом жертвами болезни стали 43 человека. За минувшее сутки в Исламской Республике количество зараженных коронавирусом увеличилось на 205 человек.