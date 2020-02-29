Новости

В Иране обвинили США в распространении коронавируса в стране 20:53
Миллиарды устройств оказались под угрозой из-за чипов Wi-FI 20:48
Яхта "Сибирь" попала в беду в самом опасном в мире проливе Дрейка 20:46
В Южной Корее объяснили большое число инфицированных Covid-19 20:42
Врачи спасли кисть пострадавшему в ДТП под Ульяновском мальчику 20:41
Арбитр Турбин удалил Семина в первом тайме матча "Зенит" - "Локомотив" 20:18
Абэ призвал не верить слухам о нехватке туалетной бумаги в Японии 19:54
Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану 19:45
На переобучение молодых мам и пожилых людей направили более 7 млрд рублей 19:35
Тедеско признался, что "Спартаку" немного повезло в матче с "Динамо" 19:30
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Эквадоре 19:28
Гибель людей от сухого льда попала на видео 19:25
Пушков прокомментировал слова Пристайко о прощении бывших врагов 19:19
Украинские националисты распылили газ во время судебного заседания 18:25
Россиянина спасли из-под лавины на горнолыжном курорте в Болгарии 18:18
В Москве подрались болельщики "Спартака" и "Динамо" 18:13
МИД указал на важность мирного соглашения между США и талибами для РФ 18:08
Дзюба не попал в заявку "Зенита" на матч против "Локомотива" 18:07
Вильфанд: Невероятный рекорд установила нынешняя зима в Москве 17:51
Отец актера Дмитрия Марьянова подал в суд на своего внука и вдову сына 17:15
США и "Талибан" подписали мирное соглашение 17:06
В первый день работы "Остров Мечты" уже посетили около 40 тыс. гостей 16:45
Погиб первый советский чемпион мира по велогонкам на шоссе Андрей Ведерников 16:45
В Чечне росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами и СВУ 16:41
Власти Хубэя впервые опубликовали отчет об уровне опасности коронавируса 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 20:42
Рубрика: В мире

В Южной Корее объяснили большое число инфицированных Covid-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Всего лишь за три дня число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Южной Корее с одной тысячи человек скакнуло до более чем трёх тысяч. Хотя правительство и общество в целом прилагают активные усилия, пытаясь обуздать вспышку инфекции, но пока каждый день ставятся рекорды, а темпы распространения заболевания продолжают расти.

Южная Корея уже достаточно давно вышла на второе место после Китая по числу инфицированных, а более трети стран мира ввели ограничения на въезд иностранцев из Страны утренней свежести. В Корее же, где все эти новости воспринимают весьма болезненно и как удар для самолюбия, нашли объяснение подобных рекордных цифр. Возможно, что в других странах ситуация ничуть не лучше, но Южная Корея гораздо интенсивнее и в больших масштабах проводит анализы на выявление Covid-19, что и объясняет куда более обильный "урожай" тестов с вердиктами "положительная реакция".

Фото: Даниил Африн / РИА Новости
Вулин: Джуканович готов обвинить РФ и Сербию в появлении коронавируса

Если сравнивать сухие цифры, то в доводах корейцев есть достаточный резон. На 16.00 29 февраля в стране было взято в общей сложности 90 905 анализов, из которых на обработке находилось более 35 тысяч, а остальные были проверены. В итоге мы сейчас имеем 3150 инфицированных.

Эти показатели общего числа анализов в десятки или в сотни раз перекрывают то, что делают лаборатории других стран. Например, если взять данные на 16-00 28 февраля, то в Южной Корее на тот момент взяли в общей сложности анализы у 66 652 человек, а в Японии было сделано лишь 1890 тестов, в США - 445. Получается, что даже если США или Япония имеют схожее с Кореей число заболевших, то это невозможно понять, так как соответствующие анализы в этих странах делаются в меньшем количестве, чем в Корее.

Все научные и медицинские мощности Кореи работают сейчас на износ, обрабатывая в день анализы более десяти тысяч человек. В первую очередь все сконцентрировано на городе Тэгу и провинции Северная Кенсан, на которые сейчас приходится более 86 процентов всех зараженных. Если удержать Covid-19 рамками только одного региона, то появится надежда на скорую нормализацию. И здесь как раз важно как можно скорее выявлять и определять инфицированных.

Но в других странах такого аврала нет. Потому, как указывают корейцы, нельзя исключать, что рекордные цифры Кореи по Covid-19, которые уступают только Китаю, и объясняются именно такой "стахановской" работой местных лабораторий. Высока вероятность, что в той же Японии, которая также близка к Китаю, ситуация не лучше, а может и хуже, но просто в Стране восходящего солнца не так активно проводят анализы.

Фото: EPA-EFE/ANDREA FASANI
Минздрав скорректировал рекомендации для врачей по выявлению коронавируса

Как отмечают корейцы, цитируя слова в том числе и иностранных специалистов, Корея действительно демонстрирует очень впечатляющие масштабы интенсивности проведения проверок и в целом страна смогла достаточно быстро отреагировать на вспышку коронавируса, приготовив и доставив в лаборатории все необходимое для забора и анализа проб.

По сообщениям СМИ, проведение комплексного теста на наличие Covid-19 обойдется гражданину Южной Кореи примерно в 120-140 долларов. Если у гражданина будет выявлен коронавирус, то его поместят в карантин, но деньги вернут.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

США и "Талибан" подписали мирное соглашение
Депутат Госдумы назвал неприемлемым заявление Эрдогана по Сирии
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
СК приступил к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях