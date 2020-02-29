В Южной Корее объяснили большое число инфицированных Covid-19

Всего лишь за три дня число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Южной Корее с одной тысячи человек скакнуло до более чем трёх тысяч. Хотя правительство и общество в целом прилагают активные усилия, пытаясь обуздать вспышку инфекции, но пока каждый день ставятся рекорды, а темпы распространения заболевания продолжают расти.

Южная Корея уже достаточно давно вышла на второе место после Китая по числу инфицированных, а более трети стран мира ввели ограничения на въезд иностранцев из Страны утренней свежести. В Корее же, где все эти новости воспринимают весьма болезненно и как удар для самолюбия, нашли объяснение подобных рекордных цифр. Возможно, что в других странах ситуация ничуть не лучше, но Южная Корея гораздо интенсивнее и в больших масштабах проводит анализы на выявление Covid-19, что и объясняет куда более обильный "урожай" тестов с вердиктами "положительная реакция".

Если сравнивать сухие цифры, то в доводах корейцев есть достаточный резон. На 16.00 29 февраля в стране было взято в общей сложности 90 905 анализов, из которых на обработке находилось более 35 тысяч, а остальные были проверены. В итоге мы сейчас имеем 3150 инфицированных.

Эти показатели общего числа анализов в десятки или в сотни раз перекрывают то, что делают лаборатории других стран. Например, если взять данные на 16-00 28 февраля, то в Южной Корее на тот момент взяли в общей сложности анализы у 66 652 человек, а в Японии было сделано лишь 1890 тестов, в США - 445. Получается, что даже если США или Япония имеют схожее с Кореей число заболевших, то это невозможно понять, так как соответствующие анализы в этих странах делаются в меньшем количестве, чем в Корее.

Все научные и медицинские мощности Кореи работают сейчас на износ, обрабатывая в день анализы более десяти тысяч человек. В первую очередь все сконцентрировано на городе Тэгу и провинции Северная Кенсан, на которые сейчас приходится более 86 процентов всех зараженных. Если удержать Covid-19 рамками только одного региона, то появится надежда на скорую нормализацию. И здесь как раз важно как можно скорее выявлять и определять инфицированных.

Но в других странах такого аврала нет. Потому, как указывают корейцы, нельзя исключать, что рекордные цифры Кореи по Covid-19, которые уступают только Китаю, и объясняются именно такой "стахановской" работой местных лабораторий. Высока вероятность, что в той же Японии, которая также близка к Китаю, ситуация не лучше, а может и хуже, но просто в Стране восходящего солнца не так активно проводят анализы.

Как отмечают корейцы, цитируя слова в том числе и иностранных специалистов, Корея действительно демонстрирует очень впечатляющие масштабы интенсивности проведения проверок и в целом страна смогла достаточно быстро отреагировать на вспышку коронавируса, приготовив и доставив в лаборатории все необходимое для забора и анализа проб.

По сообщениям СМИ, проведение комплексного теста на наличие Covid-19 обойдется гражданину Южной Кореи примерно в 120-140 долларов. Если у гражданина будет выявлен коронавирус, то его поместят в карантин, но деньги вернут.