В Кабо-Верде российских моряков приговорили к длительным срокам заключения

Суд островного государства Кабо-Верде признал виновными российского капитана и экипаж сухогруза ESER в незаконном обороте наркотиков и приговорил их к различным срокам тюремного заключения. В феврале 2019 года правоохранители изъяли на судне 9,5 тонны кокаина, которая являлась крупнейшей нелегальной партией за последние годы. Российские моряки утверждают, что ничего на знали о характере груза, сообщает информационное агентство Reuters.

Капитан сухогруза ESER, плававшего под панамским флагом, Сергей Котловский приговорен к 12 годам тюремного заключения. По его словам, команда не знала о том, какой груз находится на борту. Однако суд с его доводами не согласился. В результате десять моряков были приговорены к десяти годам лишения свободы как соучастники контрабанды. Судья Анхела Родригес в обвинительном заключении озвучила, что экипаж знал о существовании наркотиков и рассчитывал на вознаграждение за их доставку. Адвокат моряков Мартиньо Ландим намерен обжаловать приговор.

В январе россиян посетил заведующий консульским отделом посольства РФ в Кабо-Верде. Дипломат сообщил, что жалоб на условия содержания от моряков не поступало. Между тем российский профсоюз моряков создал фонд для сбора средств по оказанию морякам материальной помощи и оплаты адвокатских услуг.

Напомним, в феврале 2019 года сухогруз ESER вынужден был зайти в порт города Прая по причине смерти моряка. Полиция нашла в трюме большую партию кокаина. Капитан судна и члены экипажа из Нижнего Новгорода, Мурманска и Санкт-Петербурга были арестованы. По некоторым данным, владельцем ESER является панамская компания во главе с мексиканцем Хавьером Ортисом Оламенди.