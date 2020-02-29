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Рубрика: В мире

В Монако выявлен первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвержден в пятницу в Монако. Об этом сообщило агентство France-Press, ссылаясь на правительство страны.

Фото: EPA-EFE/TINO ROMANO
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По его данным, инфицированный был госпитализирован в отделение инфекционных болезней университетского больничного центра Ниццы в соответствии с договоренностями между Францией и княжеством. Состояние пациента "не вызывает беспокойства", пишет ТАСС. Местные власти подчеркнули, что данный случай заболевания не является одним из 19, выявленных с четверга во Франции.

Напомним, вспышка вызванного COVID-19 заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в 12-миллионном китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Власти Китая зафиксировали в стране 2,8 тысячи летальных исходов, выздоровели более 36,1 тысячи человек, число заразившихся превысило 78,8 тысячи. Случаи заражения новым коронавирусом выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию.

В мире Европа Монако Распространение коронавируса COVID-19

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