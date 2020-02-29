Валенса предсказал "сотрясение" Запада при примирении России и Польши

Эпоха раздела границ давно прошла, сегодня мир живет в совершенно другой эпохе, при этом находятся совершенно новые решения. Польша нуждается в примирении с Россией, заявил польский экс-президент Лех Валенса.

По его словам, следует завершать этот этап и приступать к другому. Если бы Варшаве удалось договориться с Москвой, это сотрясло бы Запад, в том числе Европу и Соединенные Штаты. "Потому что они используют наши ссоры, наши разногласия", - цитирует Валенсу RT.

Ранее политик высказал мнение, что польские власти должны были пригласить президента РФ Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Он высмеял также претензии польского МИД на репарации от России за якобы нанесенный ущерб в годы войны.