Во Франции из-за коронавируса закрыли базу ВВС

На севере Франции после выявления коронавируса на карантин закрыта военно-воздушная база под коммуной Крей, сообщили в минобороны Пятой Республики. Заболевание выявлено сразу у нескольких человек.

"В соответствии с рекомендациями Минздрава на базе в Крей были предприняты меры по снижению угрозы заражения: отменены все коллективные мероприятия, отложены перемещения всех служащих на территорию базы и с нее", - цитирует ТАСС заявление министра обороны Франции Флоранс Парли.

Медики, по словам министра, ведут эпидемиологическое расследование.

"Во всех подразделениях и на всех базах приняты меры предосторожности: распространяются инструкции, ведется тщательный индивидуальный осмотр солдат при отъезде на задания за пределами объектов и по возвращении с них", - подчеркнула Парли.

Напомним, что во Франции за сутки резко возросло число зараженных коронавирусом - с 38 до 57 человек.