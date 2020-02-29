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29.02.2020 11:48
Рубрика: Общество

ВОЗ: Медицинские маски не следует носить для профилактики заражения

Текст: Марина Трубилина

Медицинские маски не следует носить для профилактики заражения инфекцией. Об этом сказал РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Фото: REUTERS
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Использование масок, по его словам, рекомендуется лишь для людей с симптомами респираторных заболеваний - кашлем, затрудненным дыханием, а также для тех, кому нужна помощь врача. Кроме того, маски должны надевать медицинские работники, когда входят в палату к пациентам или проводят лечение больных.

Польза же от ношения масок остальными людьми, как подчеркнул Язаревич, не доказана. Более того, ношение маски здоровыми людьми создает ложное чувство безопасности и может привести к игнорированию других мер профилактики - в частности, к пренебрежению дезинфекцией рук специальными гелями. Только ношение маски, сообщают в ВОЗ, не защитит от заражения коронавирусом.

Если же ношение маски необходимо, следует изучить правила пользования ею, подчеркивают в ВОЗ: как ее правильно надевать, снимать и утилизировать, сколько можно носить. Категорически не рекомендуется использовать маски из хлопка или марли.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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