ВОЗ: Медицинские маски не следует носить для профилактики заражения

Медицинские маски не следует носить для профилактики заражения инфекцией. Об этом сказал РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Использование масок, по его словам, рекомендуется лишь для людей с симптомами респираторных заболеваний - кашлем, затрудненным дыханием, а также для тех, кому нужна помощь врача. Кроме того, маски должны надевать медицинские работники, когда входят в палату к пациентам или проводят лечение больных.

Польза же от ношения масок остальными людьми, как подчеркнул Язаревич, не доказана. Более того, ношение маски здоровыми людьми создает ложное чувство безопасности и может привести к игнорированию других мер профилактики - в частности, к пренебрежению дезинфекцией рук специальными гелями. Только ношение маски, сообщают в ВОЗ, не защитит от заражения коронавирусом.

Если же ношение маски необходимо, следует изучить правила пользования ею, подчеркивают в ВОЗ: как ее правильно надевать, снимать и утилизировать, сколько можно носить. Категорически не рекомендуется использовать маски из хлопка или марли.