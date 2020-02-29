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29.02.2020 08:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказал, что будет, если пить воду с лимоном натощак

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Существует распространенное мнение о том, что вода с лимоном крайне полезна. В частности, считается, что употребление напитка натощак выводит токсины из организма, улучшает пищеварение, кожу, состояние иммунной системы и даже защищает от рака.

Фото: npdesignde / istock
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По словам диетолога из Испании Айтора Санчеса, "эти эффекты не только преувеличены, но и по большей части ложны".

- Что касается способности напитка выводить токсины, то отмечу, что процессы детоксикации организма зависят от функционирования органов - печени и почек, а не от диеты. Поэтому, кстати, не стоит слепо полагаться на детокс-диеты. И, конечно, простая вода с лимоном не может улучшить функционирование иммунной системы или предотвратить рак, - пояснил La Vanguardia специалист.

Кроме того, диетолог посоветовал не увлекаться водой с лимоном, так как напиток может спровоцировать эрозию эмали зубов.

Врач добавил, что воду с лимоном можно воспринимать как менее вредную альтернативу газировке и другим сладким напиткам. Но, опять же, ждать того, что ваше здоровье значительно улучшится, не стоит.

- Если вы считаете, что чувствуете себя лучше в результате употребления напитка, то, вероятно, это связано с тем, что вы просто оставили позади или изменили какую-то привычку, вызывавшую дискомфорт. Может быть, вы чувствуете себя лучше, потому что перестали есть выпечку на завтрак? Или у вас улучшилось пищеварение, потому что переваривание воды с лимоном не требует особых усилий для пищеварительной системы? Обратите на это внимание, - заключил диетолог.

Общество Здоровье

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