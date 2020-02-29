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29.02.2020 19:47
Рубрика: В мире

Вулин: Джуканович готов обвинить РФ и Сербию в появлении коронавируса

Текст: Александр Борисов (Белград)
В Черногории продолжаются самые массовые за всю историю существования этого балканского государства акции протеста в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) с требованиями отмены дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В ответ власти проводят силовые акции в отношении оппонентов, арестовывают журналистов и лидеров сопротивления, указывая при этом, что протестная активность якобы организована Москвой и Белградом.
Фото: Даниил Африн / РИА Новости Фото: Даниил Африн / РИА Новости
Фото: Даниил Африн / РИА Новости
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"Если в Черногории появится коронавирус, то нет сомнений, что президент Черногории Мило Джуканович в этом обвинит Сербию или Россию и призовет на помощь НАТО", - отметил в субботу сербский министр обороны Александр Вулин, добавив, что для Джукановича "сербы в Черногории, однозначно, не являются гражданами Черногории, поэтому он воспринимает их как агентов Сербии и России".

Массовые акции протеста, уже два месяца сотрясающие Черногорию, принципиально значимы не только для балканского региона, но и для всего православного мира, и имеют шанс серьезно повлиять на ход развития истории. При этом и авторитетные религиозные, и светские деятели уже открыто предупреждают черногорского президента Мило Джукановича о том, что нельзя идти против собственного народа - он этого не простит!

Свою солидарность с участниками крестных ходов выразил и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, который 29 февраля прибыл с трехдневным визитом в Подгорицу. "В настоящее время промысел Божий проводит наши единоверные братские народы через горнило непростых испытаний, - с такими словами глава Украинской православной церкви обратился в субботу к митрополиту Черногорскому и Приморскому Амфилохию и тысячам верующих. - Смута и разделение в Едином Теле Христовом - Святой Соборной Апостольской Православной Церкви не могут не огорчать нас. На протяжении многих веков наши народы испытывали разные потрясения, но мы глубоко убеждены, что только вера и верность Богу сумели сохранить нас до нынешнего дня. Мы твердо знаем, что любовь Божия к человеческому роду безмерна. Ничто не сможет разлучить нас от любви Божией - ни скорбь, ни гонения, ни холод, ни жара. Наше единство и любовь проявляются сегодня в общей молитве и Крестном ходе. В этот знаменательный день едиными устами мы просим у Бога благословения на нашу жизнь, наши народы, наши страны, наших близких, всех тех, кто живет сегодня вместе с нами и кто хочет жить правильно и по-Божьему. Сегодня мы возносим наши сердечные молитвы о прекращении неурядиц в Черногории, а также о мире в Украине. Мы сугубо молимся Богу, Его Пречистой Матери и всем святым за смягчение злых сердец и скорейшее наступление мира и благополучия в наших братских Церквах".

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