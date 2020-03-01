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01.03.2020 23:50
Рубрика: Спорт

Девушка в Премьере

Суперзвезда женской НБА Брианна Стюарт провела первый матч за екатеринбургский УГМК в нашем чемпионате
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8098)
Одна из сильнейших баскетболисток планеты, олимпийская чемпионка Рио-2016, двукратная обладательница титула чемпионки мира (2014, 2018) в составе сборной США Брианна Стюарт вчера вернулась в российскую Премьер-лигу после почти годичного перерыва. Только она теперь защищает цвета не курского "Динамо", а УГМК из Екатеринбурга.
Американка Брианна Стюарт набирает очки в матчах за УГМК в арифметической прогрессии. Фото: VTB League Американка Брианна Стюарт набирает очки в матчах за УГМК в арифметической прогрессии. Фото: VTB League
Американка Брианна Стюарт набирает очки в матчах за УГМК в арифметической прогрессии. Фото: VTB League

Впрочем, пришествие Стюарт в УГМК состоялось еще раньше, на финише группового этапа Евролиги. С появлением этого игрока запредельного уровня мастерства "лисицы" (так называют команду по ее живому талисману) словно с цепи сорвались - один разгром соперника сменяет другой.

Фото: www.bcsamara.com
Клуб из Ревды выиграл первый матч финала Кубка РФ по баскетболу

Вот результаты последних матчей УГМК уже при Стюарт: 87:51 в гостях с авторитетным французским "Буржем", когда-то командой нынешнего генерального директора мужской Единой лиги Илоны Корстин, затем уже более наводящие страх на оппонентов домашние 112:37 (это "плюс 75"!) против турецкого клуба "Чукурова", вчера вечером 118:54 ("плюс 64") в подмосковном городе Видное с хозяином паркета местной "Спартой энд К".

Стюарт начала в УГМК скромненько, набрав четыре очка с "Буржем", а дальше уже по принципу раскручивающейся пружины - 16 очков "Чукурове", 20 баллов за результативность и для комплекта еще дюжина подборов в игре с подмосковными девушками.

Возможно, Брианна меняет последовательность набора очков на подсознательном уровне. Год назад она начала с курского "Динамо" с запредельной цифры 40 против столичного МБА, но в итоге завершила сезон досрочно, получив травму в финале Евролиги, соперничая - вот ирония судьбы - со своей нынешней командой УГМК.

Фото: Единая лига ВТБ
Только у 4-х команд Единой лиги ВТБ положительный баланс побед и поражений

В нашей Премьер-лиге, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола, сейчас идет дополнительная стадия, которой раньше не было. Пятерка сильнейших команд регулярного чемпионата играет друг с другом в один круг, распределяя выгодные и невыгодные места в сетке плей-офф. В другом воскресном матче встречались прошлогодние призеры. Курское "Динамо" дома победило оренбургскую "Надежду" - 83:73.

Положение в таблице: УГМК - 17 выигрышей - 0 поражений, "Динамо" К - 16-2, "Надежда" - 10-8, "Спарта энд К" - 9-9, "Енисей" (Красноярск) - 8-9.

А вот в Евролиге у клубов нашей "большой тройки" все немного по-другому: курянки в плей-офф не пробились, "Надежда" здесь успешнее и сразится в четвертьфинале с "Лионом". УГМК проэкзаменует другого представителя Франции "Монпелье". Курянки же перешли в плей-офф второго по рангу Кубка Европы ФИБА.

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