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Рубрика: В мире

Более 10 человек пропали без вести при крушении судна у берегов Японии

У берегов Японии затонуло грузовое судно GUOXING-1. Печальному исходу предшествовало столкновение с рыболовецкой шхуной. Инцидент произошел в 10 вечера по местному времени.

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На борту потерпевшего крушение судна находились 14 человек - граждане КНР, Вьетнама и Филиппин. Спасти удалось только одного. Все остальные пропали без вести. На их поиски направлены четыре патрульных катера. Береговая охрана попросила помощи у японских военных.

Известно, что судно GUOXING-1 (под флагом Белиза) затонуло в 12 км от береговой линии (префектура Аомори). А вот японская рыболовецкая шхуна, с которой столкнулось иностранное судно, смогла самостоятельно вернуться в порт, 15 членов экипажа не пострадали, сообщает агентство Kyodo.

В мире Восточная Азия Япония

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