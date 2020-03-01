Более 10 человек пропали без вести при крушении судна у берегов Японии

У берегов Японии затонуло грузовое судно GUOXING-1. Печальному исходу предшествовало столкновение с рыболовецкой шхуной. Инцидент произошел в 10 вечера по местному времени.

На борту потерпевшего крушение судна находились 14 человек - граждане КНР, Вьетнама и Филиппин. Спасти удалось только одного. Все остальные пропали без вести. На их поиски направлены четыре патрульных катера. Береговая охрана попросила помощи у японских военных.

Известно, что судно GUOXING-1 (под флагом Белиза) затонуло в 12 км от береговой линии (префектура Аомори). А вот японская рыболовецкая шхуна, с которой столкнулось иностранное судно, смогла самостоятельно вернуться в порт, 15 членов экипажа не пострадали, сообщает агентство Kyodo.