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01.03.2020 20:11
Рубрика: Экономика

Что поможет экономике пережить эпидемию

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8098)
Банк России признал распространение коронавируса значимым риском для экономики в ближайшие месяцы. Как следует из бюллетеня ЦБ, ослабление спроса на товары российского экспорта может не дать экономическому росту достигнуть своего текущего потолка - по расчетам ЦБ, он составляет 2%.

Экономике в этом году должны помочь ускорение роста реальных зарплат (не в последнюю очередь благодаря резкому замедлению инфляции), хорошие потребительские настроения и расширение инвестиционного спроса, в том числе под влиянием щедрых расходов государства в рамках национальных проектов. В результате прирост ВВП за год превысит прошлогодний показатель составив 1,5-2%, рассчитывает ЦБ.

Фото: Виктор Васенин
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Фактически основным риском для этого прогноза там называют распространение коронавируса. Оперативная макроэкономическая статистика (в первую очередь ускоренное сниженное грузооборота - минус 4,4%) в целом за январь уже указывает на замедление роста производственной активности. Но пока оно связано в основном с аномально теплой зимой, хотя фиксируются и первые прямые потери от эпидемии - так, замедление спроса на уголь со стороны Китая в январе стало наряду с теплой погодой одной из причин сокращения выпуска сырья. Громадное значение Китая для рынка нефти уже привело к тому, что цены на нем упали на 20% с начала января.

Быстрый рост числа заболевших в Европе, о котором сообщается в последние дни, - плохая новость для российской экономики. Она очень чувствительна к снижению экономической активности в Китае, Европе и Корее - на них приходится более 70% российского экспорта. Именно этим объясняется быстрое исчезновение российской премии на финансовом рынке, указывают аналитики банка "Открытие". С начала февраля темпы ослабления рубля в два раза превышают темпы обесценения валют развивающихся рынков, долговой рынок реагирует быстрее, индекс РТС после рекордного роста на 45% в 2019 году уже сократился на 18%. Инвесторы ищут убежище в наиболее надежных активах - казначейских облигациях США, доходность которых пока не сильно затронута вирусом, и золоте.

Российская экономика очень чувствительна к снижению деловой активности в Китае, Европе и Корее - на них приходится более 70% российского экспорта

В феврале рынки акций развивающихся стран дружно обвалились. В аутсайдерах в этом году сырьевые рынки - ЮАР (-20,6%), Бразилия (-20%), Чили (-19,2%), Россия (-17,2%), отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвеста" Кирилл Тремасов. В январе финансовые рынки начали восстанавливаться лишь после того, как увидели признаки замедления эпидемии в Китае. Сейчас, чтобы они начали приходить в себя, требуется то же самое, но за пределами Китая.

Фото: AFP Photo/LIU Jin
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Подобные коронавирусу потрясения хотя и быстро перерастают в значительный глобальный риск, но, как правило, оказывают временное воздействие на экономическую активность, и она быстро восстанавливается после окончания кризиса, указывает главный экономист АССА Майкл Тейлор. Так было, например, с начавшейся также в Китае вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году.

Однако с тех пор значение Китая в мировой экономике удвоилось (его доля в мировом ВВП выросла до 19%, в экспорте - до 13%), и сейчас Китай играет жизненно важную роль во многих глобальных цепочках поставок. Таким образом, потенциал воздействия коронавируса на мировую экономику гораздо выше, чем 15 или 20 лет назад, заключает Тейлор.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Центральный банк Распространение коронавируса COVID-19

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