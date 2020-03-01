Банк России признал распространение коронавируса значимым риском для экономики в ближайшие месяцы. Как следует из бюллетеня ЦБ, ослабление спроса на товары российского экспорта может не дать экономическому росту достигнуть своего текущего потолка - по расчетам ЦБ, он составляет 2%.

Экономике в этом году должны помочь ускорение роста реальных зарплат (не в последнюю очередь благодаря резкому замедлению инфляции), хорошие потребительские настроения и расширение инвестиционного спроса, в том числе под влиянием щедрых расходов государства в рамках национальных проектов. В результате прирост ВВП за год превысит прошлогодний показатель составив 1,5-2%, рассчитывает ЦБ.

Фактически основным риском для этого прогноза там называют распространение коронавируса. Оперативная макроэкономическая статистика (в первую очередь ускоренное сниженное грузооборота - минус 4,4%) в целом за январь уже указывает на замедление роста производственной активности. Но пока оно связано в основном с аномально теплой зимой, хотя фиксируются и первые прямые потери от эпидемии - так, замедление спроса на уголь со стороны Китая в январе стало наряду с теплой погодой одной из причин сокращения выпуска сырья. Громадное значение Китая для рынка нефти уже привело к тому, что цены на нем упали на 20% с начала января.

Быстрый рост числа заболевших в Европе, о котором сообщается в последние дни, - плохая новость для российской экономики. Она очень чувствительна к снижению экономической активности в Китае, Европе и Корее - на них приходится более 70% российского экспорта. Именно этим объясняется быстрое исчезновение российской премии на финансовом рынке, указывают аналитики банка "Открытие". С начала февраля темпы ослабления рубля в два раза превышают темпы обесценения валют развивающихся рынков, долговой рынок реагирует быстрее, индекс РТС после рекордного роста на 45% в 2019 году уже сократился на 18%. Инвесторы ищут убежище в наиболее надежных активах - казначейских облигациях США, доходность которых пока не сильно затронута вирусом, и золоте.

Российская экономика очень чувствительна к снижению деловой активности в Китае, Европе и Корее - на них приходится более 70% российского экспорта

В феврале рынки акций развивающихся стран дружно обвалились. В аутсайдерах в этом году сырьевые рынки - ЮАР (-20,6%), Бразилия (-20%), Чили (-19,2%), Россия (-17,2%), отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвеста" Кирилл Тремасов. В январе финансовые рынки начали восстанавливаться лишь после того, как увидели признаки замедления эпидемии в Китае. Сейчас, чтобы они начали приходить в себя, требуется то же самое, но за пределами Китая.

Подобные коронавирусу потрясения хотя и быстро перерастают в значительный глобальный риск, но, как правило, оказывают временное воздействие на экономическую активность, и она быстро восстанавливается после окончания кризиса, указывает главный экономист АССА Майкл Тейлор. Так было, например, с начавшейся также в Китае вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году.

Однако с тех пор значение Китая в мировой экономике удвоилось (его доля в мировом ВВП выросла до 19%, в экспорте - до 13%), и сейчас Китай играет жизненно важную роль во многих глобальных цепочках поставок. Таким образом, потенциал воздействия коронавируса на мировую экономику гораздо выше, чем 15 или 20 лет назад, заключает Тейлор.