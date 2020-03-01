Число жертв COVID-19 в Южной Корее достигло 20 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Южной Корее продолжает расти, как увеличивается и число жертв. По итогам на 1 марта в стране зарегистрировано 3736 случаев инфицирования вирусом, при этом 20 больных скончались.

Согласно данным, которые предоставил сегодня минздравоохранения Республики Корея (РК), за прошедшие сутки количество инфицированных увеличилось еще на 586 человек - о 376 случаях было сообщено в ходе утреннего брифинга и еще о 210 - на пресс-конференции в пять часов вечера. Таким образом, на вечер 1 марта 2020 года в Южной Корее зарегистрировано всего 3 736 случаев заражения.

Как и раньше, основное число заболевших появляется на юго-востоке РК - в городе Тэгу и провинции Северная Кенсан. На этот регион приходится 3260 случаев инфицирования или почти 87 процентов от общего числа.

К сожалению, не обошлось сегодня и без новых жертв. Всего за день скончались три человека, причем один из инфицированных COVID-19 умер, ожидая госпитализации. По-прежнему среди жертв доминируют люди преклонного возраста и те, чей организм был ослаблен другими болезнями. Умершим сегодня корейцам было 80, 83 и 86 лет.

Как сообщили правительственные эксперты, ближайшая неделя должна быть во многом определяющей. Если удастся добиться значительного снижения количества новых больных, то можно будет говорить о начале спада распространения инфекции. Но специалисты не исключают и пессимистичного сценария, когда вирус "прорвется" в полной мере в другие регионы Южной Кореи и волна заражений захлестнет всю страну.