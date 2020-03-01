Правительство разрешило ввозить в Россию некоторые лекарства, которые пока не зарегистрированы в нашей стране, но очень нужны для лечения тяжелых форм эпилепсии, онкологических заболеваний, при оказании паллиативной помощи. В утвержденный список вошли, в частности, диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам, фенобарбитал.

Все лекарства - из ряда подпадающих под особые правила, поскольку содержат наркотические и психотропные компоненты. Именно поэтому матери больных детей, которые не могли добыть нужных препаратов в России (потому что в стране они не зарегистрированы и, следовательно, не продаются) покупали их за рубежом. В результате - ряд громких историй, когда несколько матерей были задержаны правоохранителями и едва не попали за решетку. Общественный резонанс помог: в правительстве было принято принципиальное решение сделать эти препараты доступными для лечения в России. Были внесены необходимые поправки в ряд федеральных законов, в результате с 1 марта стало можно ввозить эти лекарства в Россию, исполняя при этом определенные правила.

Основное условие - лекарства должны быть назначены по жизненным показаниям конкретного больного или группы пациентов, в случае, если для них нет подходящих зарегистрированных в России лекарств. В Минздраве уточнили, что это первый нормативный правовой акт, разрешающий ввоз сразу группы препаратов, а не какого-то одного. "Приказ поможет убрать существующие препоны в получении пациентами необходимых им лекарств, что в свою очередь позволит повысить качество их жизни", - заключили в министерстве.

Вступивший в силу приказ не бессрочный: он будет действовать до 31 декабря 2023 года. За это время, как поясняли в министерстве, должен быть решен вопрос с регистрацией зарубежных медикаментов или их производством в России.

Представители благотворительных фондов, помогающих тяжелобольным и умирающим, решение поддерживают. Но отмечают - это лишь первый шаг в цепочке действий, которые сделают необходимую помощь доступной.

Это пока только "окно", чтобы легально ввозить фризиум, диазепам и другие препараты в Россию и не иметь риска наказания, отметила заместитель директора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.

Если препарат зарегистрирован в стране, его можно будет купить в любой аптеке по рецепту, это и есть настоящее решение проблемы. Фото: Александр Корольков

"На самом деле надо, чтобы фризиум, диазепам, сабрил и другие противосудорожные препараты были доступны в нашей стране для пациентов бесплатно (за счет государства, а не самих пациентов) и чтобы их можно было получить в аптеке в день назначения", - считает Мониава. Сейчас же родителям больного ребенка приходится пару месяцев собирать документы, делать визу и ехать самим за ними в Европу.

Когда летом и осенью прошлого года произошли резонансные случаи с задержанием женщин при получении незаконно на тот момент ввезенных лекарств, в Минздраве пообещали провести переговоры с производителем фризиума и инициировать регистрацию препарата в России.

"Если препарат зарегистрирован в стране, его можно будет купить в любой аптеке по рецепту. И только это будет решением проблемы", - заключила Лидия Мониава.