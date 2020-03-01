1 марта - Всемирный день гражданской обороны.

Назад, в СССР

Каждый народ в одиночку отмечает день своей армии. В США, скажем, День вооруженных сил празднуют 16 мая, в Великобритании - 27 июня, в Китае - 1 августа. Даже 23 февраля на постсоветском пространстве официально празднуют лишь четыре страны из 15 экс-республик СССР.

Но при этом все перечисленные страны и еще полмира в придачу в один и тот же день отмечают день защиты своего населения от войны и прочих напастей. World Civil Defence Day - Всемирный день гражданской обороны.

Под понятием "гражданская оборона" (Civil Defence можно перевести также и как "защита гражданских") изначально понималась несколько утопическая идея. В начале 1930-х один французский генерал-медик предложил: пусть солдаты воюют, а женщин, стариков и детей мы отправим в специальные зоны, где военные их не тронут. Зоны назвали "женевскими", и в начале XX века они создавались. Впрочем, как только война набирала обороты, всем было не до благородства.

Тем не менее членами Международной организации гражданской обороны сегодня значатся 58 государств, еще 16 государств имеют статус наблюдателей. Реалии нынешней жизни: не столько война, сколько теракты, техногенные и природные катастрофы и эпидемии.

Назад, в будущее

Как и миллионы "рожденных в СССР", автор этих строк с детства был частью великой гражданской обороны. В школах проводили тренировки по ГО (гражданской обороне): детей водили в бомбоубежище, раздавали противогазы. В моей школе, правда, бомбоубежища не было. Но школьный военрук организовывал выезд в летний лагерь, где все бегали в противогазах и знали, что делать при команде "вспышка справа!" Предполагалось, что воображаемая вспышка - это ядерный гриб, и нужно было обязательно вытянуть руку с автоматом в противоположную сторону - чтобы капли расплавленного металла не прожгли сапоги...

В возможность ядерной войны мы и верили, и не верили одновременно. Но к ней готовились. Вместе с родителями, сколько себя помню, выезжал на масштабные учения по ГО. Взрослые соревновались в выносе раненых на носилках из "зоны заражения", учились облачаться под секундомер в костюмы противохимической защиты. Тренировали перевязывать раненых, накладывать шины.

Не торопитесь пожимать плечи, называя это "совком". В США гражданской обороной занимается Federal Emergency Management Agency (Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям). Штаб FEMA расположен в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), в организации 7,5 тыс. человек, годовой бюджет - 15 млрд долларов.

FEMA исходит из планов эвакуации в случае угрозы возникновения ядерной войны из районов-целей (из больших городов) в небольшие города и в сельскую местность. В цифрах: 150 млн человек из 400 угрожаемых районов.

А еще немалую часть бюджета на гражданскую оборону они тратят на обучение людей оказанию первой медицинской помощи. Поставлена цель: чтобы в каждой американской семье был хоть один человек, умеющий оказывать первую медицинскую помощь. Ежегодно по этой программе готовят 2,5 млн человек.

Пожалуй, неплохая идея: один обученный парамедицине в каждой семье. Может, и нам такое не помешает?

Чрезвычайная защита

Возможно, в скором будущем понятие "гражданская оборона" перестанет существовать и в памяти останется только как название известной рок-группы.

Такая ситуация может произойти в результате радикального реформирования системы ГО, которым занялось МЧС России. Об изменении подходов к гражданской обороне в МЧС стали говорить с начала 90-х годов - как в России было создано спасательное ведомство.

Такие плакаты у молодежи вызывают улыбку. Но для старшего поколения в них ничего потешного нет и не было Фото: Getty Images

Так получилось, что система гражданской обороны досталась стране в наследство со времен СССР. И как наследие "холодной войны" она в основном была заточена именно под военное время.

А потому не случайно, что, когда МЧС формировалось как ведомство, призванное бороться с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера в мирное время, система гражданской обороны в МЧС не вошла. Она осталась в ведении минобороны и продолжала там оставаться до тех пор, пока в МЧС не создали свою систему защиты населения. То есть система ГО перешла к МЧС, когда новая система реагирования на ЧС была уже сформирована. До недавнего времени в МЧС России структурно действовали как департамент гражданской обороны, так и департамент гражданской защиты. Они зачастую по многим направлениям дублировали друг друга. С приходом в министерство нового руководства оба департамента объединили.

Чтобы изменить систему гражданской обороны, придется пересмотреть тысячи документов.

Теперь пришло время поменять и пересмотреть десятки тысяч документов, которые регулируют деятельность системы защиты россиян от всех возможных угроз хоть в мирное, хоть в военное время. Об этом на днях говорили на тематической межведомственной конференции, которая и была посвящена именно этой проблеме.

Но вот само это понятие все же может кануть в небытие. По крайней мере в кулуарах форума ее участники говорили, что сам термин "гражданская оборона" звучит слишком угрожающе. А хорошо выстроенная уже в постсоветское время региональная система реагирования на ЧС вполне может вместить от ГО все нужное и полезное.

Что делать

Без паники

Как только случится ЧС, власти вас оповестят. По каналам местного радио и ТВ, из репродукторов, через смс-оповещение.

Куда бежать? В квартире выключаете все приборы, перекрываете краны, закрываете окна и форточки. Двери - на ключ. С собой: деньги, документы, лекарства, воду, одеяла. Спасатели развернут сборные эвакопункты по территориально-производственному принципу. О том, где они находятся, вы узнаете по sms, радио и ТВ. Надо довериться тем, чья миссия - нас спасать. Я - о тех, кого будем поздравлять 1 марта со Всемирным днем гражданской обороны.