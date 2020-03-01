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01.03.2020 12:09
Рубрика: Общество

Диетологи назвали обязательные продукты на время поста

Текст: Руслан Мельников
При соблюдении Великого поста следует восполнить дефицит белка животного происхождения.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

О том, как это лучше сделать, ТАСС рассказали эксперты. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовал обогатить рацион соей и продуктами, в которых она содержится. По его словам, это позволит получить организму белок, близкий к животному.

Хотя растительный белок усваивается хуже, чем животный, он все же является наилучшей альтернативой. Врач-диетолог высшей категории Елена Чедия также рекомендует употреблять в пост бобовые и сою. Она обращает внимание на тот факт, что в монастырском меню присутствуют гороховый суп, чечевичная похлебка, и фасоль.

Фото: iStock
Названы полезные продукты, которые надо исключить после шести вечера

А первый заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин советует также употреблять картофель, хлеб, овощи и фрукты. "Во многих овощах и фруктах хорошее содержание калия, аскорбиновой кислоты, каротиноидов, а также огромное количество биологически активных компонентов. Также они богаты фолиевой кислотой и пищевыми волокнами", - отмечает он.

Однако перед началом воздержания в пище все же следует проконсультироваться с врачом и в случае болезни отказаться от поста или соблюдать его не так строго. Поститься не стоит детям, беременным женщинам и кормящим мамам. Между тем для здоровых людей пост может оказаться полезным. Он, например, позволить снизить уровень холестерина. Но все же следует поддерживать организм.

"В жесткий пост обязателен ежедневный прием поливитаминных препаратов, это позволит укрепить иммунитет и адаптационный потенциал организма. Особенно это важно сейчас, в весенний период, когда эпидемиологическая ситуация сложная и наступают разные вирусные заболевания", - говорит Виктор Тутельян.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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