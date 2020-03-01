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01.03.2020 07:00
Рубрика: Экономика

Доллар в марте при негативном сценарии взлетит до уровня 2018 года

Текст: Георгий Панин
Китайский вирус, получивший название Covid-19, к концу февраля распространился за пределы Китая. Не устояли многие азиатские страны, Европа и даже Австралия. Россия на общемировом фоне пока выглядит "тихой гаванью", но только с точки зрения отсутствия проникновения Covid-19, про финансовые рынки этого, к сожалению, сказать нельзя.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К концу февраля рубль обесценился по отношению к американскому доллару на 3%, к евро - на 2,1%, за доллар к концу февраля давали уже более 66 рублей, за евро - свыше 73 рублей. Полагаем, что и в марте негативный фон на мировых рынках еще не спадет, а в чем-то может и усилиться, так как в марте будут заметны первые горькие "плоды" влияния коронавируса на мировую экономику.

Фото: iStock
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 2 рубля

Для России наибольшее беспокойство вызывает происходящее на нефтяном рынке. За февраль цена на нефть сорта Brent упала на 5%, что уже подводит ОПЕК+ к необходимости обсуждать на очередной встрече дальнейшее продление соглашения, которое действует пока только до конца марта 2020 года.

В Вене 5 и 6 марта состоятся очередные встречи стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+. На этих заседаниях также может быть рассмотрен вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти (в дополнение к существующему сокращению на 1,2 млн баррелей в сутки) еще на 600 тысяч баррелей в сутки. Однако пока неясно, каким будет итоговое решение. Если соглашение будет продлено, цены на нефть могут как минимум краткосрочно отреагировать ростом и оказать поддержку рублю, а если не будет, то новый обвал нефтяного рынка и последующий обвал рубля не за горами.

12 марта решение по процентной ставке объявит Европейский центральный банк. Мы полагаем, что с очень высокой вероятностью ЕЦБ оставит без изменений нулевую процентную ставку и отрицательную ставку по депозитам в -0,4%, так как ужесточению монетарной политики ни внешняя, ни внутренняя ситуация в еврозоне не благоприятствует. Евро может краткосрочно укрепиться на этой новости, а рубль, соответственно, подешеветь.

В ЦБ считают, что коронавирус может изменить прогноз по росту ВВП России

18 марта решение по процентной ставке будет принимать американская ФРС. Скорее всего, на мартовском заседании комитет ФРС по открытым рынкам не рискнет снизить процентные ставки и оставит их в прежнем коридоре 1,5-1,75%. Однако консенсус американских аналитиков ожидает, что Федрезерв вернется к политике снижения процентных ставок уже в апреле. В свете мартовского решения Федрезерва доллар может краткосрочно укрепиться, а рубль - снова подешеветь.

20 марта состоится особо важное событие для курса рубля - решение по ключевой процентной ставке Банка России. Мы полагаем, что решение Центробанка будет напрямую зависеть от инфляционного давления на экономику России. Так, если оно по итогам февраля и первой половины марта не усилится, ЦБ РФ с высокой вероятностью примет решение о дальнейшем снижении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 5,75%. Если же в феврале и марте инфляция будет расти, ЦБ РФ оставит ключевую ставку на уровне в 6%. Какова будет реакция рубля на решения ЦБ - зависит от характера сопроводительных комментариев к решению по ключевой ставке.

В марте при позитивном сценарии курс доллара может опуститься до 63 рублей, курс евро - до 70 рублей. При негативном прогнозе "американец" способен укрепиться до 69 рублей, "европеец" - до 75 рублей (последний раз доллар доходил до 69 рублей в декабре 2018 года, евро - в феврале 2019 года).

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Банковские вклады остаются основным способом сбережений у россиян

В данной ситуации мы рекомендуем россиянам увеличить долю сбережений в валютных активах. Можно распределить сбережения в равных долях между долларом, евро и рублем.

С учетом того, что ставки по депозитам в евро в российских банках очень низкие, лучше обратить внимание на ценные бумаги, например, на евробонды, номинированные в евро.

Или просто хранить валюту в высоконадежном банке, чтобы хотя бы не потерять сбережения, прибыль пока оставив до лучшего момента. В периоды кризиса не потерять сбережения гораздо важнее, чем заработать высокий доход.

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