Доллар в марте при негативном сценарии взлетит до уровня 2018 года

Китайский вирус, получивший название Covid-19, к концу февраля распространился за пределы Китая. Не устояли многие азиатские страны, Европа и даже Австралия. Россия на общемировом фоне пока выглядит "тихой гаванью", но только с точки зрения отсутствия проникновения Covid-19, про финансовые рынки этого, к сожалению, сказать нельзя.

К концу февраля рубль обесценился по отношению к американскому доллару на 3%, к евро - на 2,1%, за доллар к концу февраля давали уже более 66 рублей, за евро - свыше 73 рублей. Полагаем, что и в марте негативный фон на мировых рынках еще не спадет, а в чем-то может и усилиться, так как в марте будут заметны первые горькие "плоды" влияния коронавируса на мировую экономику.

Для России наибольшее беспокойство вызывает происходящее на нефтяном рынке. За февраль цена на нефть сорта Brent упала на 5%, что уже подводит ОПЕК+ к необходимости обсуждать на очередной встрече дальнейшее продление соглашения, которое действует пока только до конца марта 2020 года.

В Вене 5 и 6 марта состоятся очередные встречи стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+. На этих заседаниях также может быть рассмотрен вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти (в дополнение к существующему сокращению на 1,2 млн баррелей в сутки) еще на 600 тысяч баррелей в сутки. Однако пока неясно, каким будет итоговое решение. Если соглашение будет продлено, цены на нефть могут как минимум краткосрочно отреагировать ростом и оказать поддержку рублю, а если не будет, то новый обвал нефтяного рынка и последующий обвал рубля не за горами.

12 марта решение по процентной ставке объявит Европейский центральный банк. Мы полагаем, что с очень высокой вероятностью ЕЦБ оставит без изменений нулевую процентную ставку и отрицательную ставку по депозитам в -0,4%, так как ужесточению монетарной политики ни внешняя, ни внутренняя ситуация в еврозоне не благоприятствует. Евро может краткосрочно укрепиться на этой новости, а рубль, соответственно, подешеветь.

18 марта решение по процентной ставке будет принимать американская ФРС. Скорее всего, на мартовском заседании комитет ФРС по открытым рынкам не рискнет снизить процентные ставки и оставит их в прежнем коридоре 1,5-1,75%. Однако консенсус американских аналитиков ожидает, что Федрезерв вернется к политике снижения процентных ставок уже в апреле. В свете мартовского решения Федрезерва доллар может краткосрочно укрепиться, а рубль - снова подешеветь.

20 марта состоится особо важное событие для курса рубля - решение по ключевой процентной ставке Банка России. Мы полагаем, что решение Центробанка будет напрямую зависеть от инфляционного давления на экономику России. Так, если оно по итогам февраля и первой половины марта не усилится, ЦБ РФ с высокой вероятностью примет решение о дальнейшем снижении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 5,75%. Если же в феврале и марте инфляция будет расти, ЦБ РФ оставит ключевую ставку на уровне в 6%. Какова будет реакция рубля на решения ЦБ - зависит от характера сопроводительных комментариев к решению по ключевой ставке.

В марте при позитивном сценарии курс доллара может опуститься до 63 рублей, курс евро - до 70 рублей. При негативном прогнозе "американец" способен укрепиться до 69 рублей, "европеец" - до 75 рублей (последний раз доллар доходил до 69 рублей в декабре 2018 года, евро - в феврале 2019 года).

В данной ситуации мы рекомендуем россиянам увеличить долю сбережений в валютных активах. Можно распределить сбережения в равных долях между долларом, евро и рублем.

С учетом того, что ставки по депозитам в евро в российских банках очень низкие, лучше обратить внимание на ценные бумаги, например, на евробонды, номинированные в евро.

Или просто хранить валюту в высоконадежном банке, чтобы хотя бы не потерять сбережения, прибыль пока оставив до лучшего момента. В периоды кризиса не потерять сбережения гораздо важнее, чем заработать высокий доход.