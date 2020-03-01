Новости

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы 21:45
Мадонна упала во время концерта и расплакалась 21:23
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус 21:13
В Германии из-за теплой зимы не из чего делать ледяное вино 20:46
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы 20:31
В Кисловодске ОМОН освободил ребенка, взятого в заложники отцом 20:16
"Калашников" и "Яга. Кошмар темного леса" не порадовали кассовыми сборами 19:53
Митрополит Амфилохий: Без России не было бы Черногории 19:45
Выбираем подержанный Opel Mokka: кроссовер, которого нам не хватает? 19:20
За год столичные приставы арестовали 122 автомобиля за долги по штрафам 18:57
Россия начнет обмениваться финансовой информацией со странами СНГ 18:33
Кокорин впервые сыграет в официальном матче после выхода из тюрьмы 18:18
В Петербурге росгвардейцы спасли оставленного на балконе ребенка 18:12
Оскароносные "Паразиты" станут комиксом 18:01
Кокорин попал в стартовый состав "Сочи" в игре с "Арсеналом" 17:55
В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле 17:53
Число жертв COVID-19 в Южной Корее достигло 20 человек 17:38
Skoda Kodiaq: за что россияне полюбили большой чешский кроссовер 16:59
В Москве в квартире нашли тела супругов 16:56
Семин заявил, что не использовал мат в адрес арбитра на игре с "Зенитом" 16:55
"Яндекс. Такси" введет рейтинг пассажиров 16:55
Фейковые новости о коронавирусе заполонили соцсети 16:42
Ватикан раскроет документы о "Папе Гитлера" 16:10
Исследование опровергло выводы ОАГ о подтасовке на выборах в Боливии 15:55
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли во время экстрим-Масленицы 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
01.03.2020 21:41
Рубрика: Власть

В удобном формате

Проголосовать за поправки в Конституцию можно будет досрочно и дома
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8098)
Центризбирком на заседании в пятницу принял за основу порядок проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Образцом для него послужат выборы президента России в 2018 году.
Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Павел Крашенинников комментирует ход работы над поправками в Конституцию

Обязательным условием для вступления в силу поправок в Конституцию будет одобрение на общероссийском голосовании, которое намечено на 22 апреля. Правительство выделило на его проведение 14,8 млрд рублей. "Перед ЦИК и всеми нашими коллегами, нижестоящими комиссиями стоит непростая, но очень важная задача - разработка проектов нормативных актов по проведению общероссийского голосования . Базовым актом будет порядок проведения общероссийского голосования", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что это "уникальное, масштабное общественно-политическое явление", которое должно пройти в соответствии с ожиданиями общества.

Открытость и прозрачность процесса обеспечат наблюдатели. Координировать их работу будет Общественная палата РФ, но это не значит, что следить за ходом народного волеизъявления поручат только общественникам. Элла Памфилова заверила, что допуск получат все заинтересованные стороны, в том числе представители политических партий.

Отметим, что общественное наблюдение применяется в масштабе страны с марта 2018 года. Тогда же во всех регионах впервые заработала система "мобильный избиратель". Она позволяет гражданину подать заявление в избирком, МФЦ или через портал госуслуг и внести свое имя в списки не по месту регистрации, а на любом участке в России или за рубежом. Такая возможность будет и сейчас. Подача заявлений начнется через семь дней после официального назначения голосования и завершится за пять дней до него.

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию начнется за три дня до 22 апреля

Будет возможна и процедура досрочного голосования. Те, кто не смогут прийти на свой участок 22 апреля, вправе сделать выбор в помещении участковой избирательной комиссии (УИК) в течение трех дней перед голосованием.

Напомним, на выборах президента прием заявлений по системе "мобильного избирателя" заканчивался за пять дней до даты голосования.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Рабочая группа предложит поправку в Конституцию с упоминанием Бога

Возможности для надомного голосования также расширятся. "Если раньше у нас были четко оговоренные критерии граждан: маломобильные, те, кто по физическому состоянию, по возрасту не могут, то в данном случае мы строго не регламентируем эти группы", - сказала Памфилова. Заявку сможет подать "любой человек, независимо от пола, возраста, физического состояния", если у него возникнет такая необходимость, уточнила она.

Голосование пройдет с помощью бумажных бюллетеней. Их форму ЦИК утвердит через три дня с момента официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования. В бюллетене будет воспроизведен текст вопроса и варианты волеизъявления "Да"/"Нет" или "За"/"Против".

Что же касается электронного голосования, то оно возможно только в столице, "поскольку ни в одном из регионов, помимо Москвы, никаких пилотных проектов не применялось", заявила Памфилова.

Принятый ЦИК порядок носит предварительный характер. Окончательная версия документа будет сформулирована с учетом мнений регионов и экспертов. До 6 марта они должны представить в Центризбирком свои предложения.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Путин назвал приемлемым текущий уровень цен на нефть
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по укреплению иммунитета
Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Как водителям защитить свои права в суде и какие дела надо доверять суду присяжных
Россиянам старше 40 лет могут начать давать выходной для диспансеризации