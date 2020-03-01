Центризбирком на заседании в пятницу принял за основу порядок проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Образцом для него послужат выборы президента России в 2018 году.

Обязательным условием для вступления в силу поправок в Конституцию будет одобрение на общероссийском голосовании, которое намечено на 22 апреля. Правительство выделило на его проведение 14,8 млрд рублей. "Перед ЦИК и всеми нашими коллегами, нижестоящими комиссиями стоит непростая, но очень важная задача - разработка проектов нормативных актов по проведению общероссийского голосования . Базовым актом будет порядок проведения общероссийского голосования", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что это "уникальное, масштабное общественно-политическое явление", которое должно пройти в соответствии с ожиданиями общества.

Открытость и прозрачность процесса обеспечат наблюдатели. Координировать их работу будет Общественная палата РФ, но это не значит, что следить за ходом народного волеизъявления поручат только общественникам. Элла Памфилова заверила, что допуск получат все заинтересованные стороны, в том числе представители политических партий.

Отметим, что общественное наблюдение применяется в масштабе страны с марта 2018 года. Тогда же во всех регионах впервые заработала система "мобильный избиратель". Она позволяет гражданину подать заявление в избирком, МФЦ или через портал госуслуг и внести свое имя в списки не по месту регистрации, а на любом участке в России или за рубежом. Такая возможность будет и сейчас. Подача заявлений начнется через семь дней после официального назначения голосования и завершится за пять дней до него.

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию начнется за три дня до 22 апреля

Будет возможна и процедура досрочного голосования. Те, кто не смогут прийти на свой участок 22 апреля, вправе сделать выбор в помещении участковой избирательной комиссии (УИК) в течение трех дней перед голосованием.

Напомним, на выборах президента прием заявлений по системе "мобильного избирателя" заканчивался за пять дней до даты голосования.

Возможности для надомного голосования также расширятся. "Если раньше у нас были четко оговоренные критерии граждан: маломобильные, те, кто по физическому состоянию, по возрасту не могут, то в данном случае мы строго не регламентируем эти группы", - сказала Памфилова. Заявку сможет подать "любой человек, независимо от пола, возраста, физического состояния", если у него возникнет такая необходимость, уточнила она.

Голосование пройдет с помощью бумажных бюллетеней. Их форму ЦИК утвердит через три дня с момента официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования. В бюллетене будет воспроизведен текст вопроса и варианты волеизъявления "Да"/"Нет" или "За"/"Против".

Что же касается электронного голосования, то оно возможно только в столице, "поскольку ни в одном из регионов, помимо Москвы, никаких пилотных проектов не применялось", заявила Памфилова.

Принятый ЦИК порядок носит предварительный характер. Окончательная версия документа будет сформулирована с учетом мнений регионов и экспертов. До 6 марта они должны представить в Центризбирком свои предложения.