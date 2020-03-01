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01.03.2020 09:42
Рубрика: В мире

Джо Байден победил на первичных выборах в Южной Каролине

Текст: Алексей Чуриков

Джозеф Байден, занимавший должность вице-президента США при администрации Барака Обамы, одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. Согласно результатам, опубликованным изданием Washington Post после обработки 100% бюллетеней, он получил чуть больше 48% голосов избирателей.

Фото: Reuters
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Второе место занял бывший сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 20%. За ним следуют миллиардер Том Стейер, набравший чуть более 11%, и бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич - 8%. Еще до объявления официальных результатов праймериз в Южной Каролине о своем выходе из предвыборной гонки заявил Стейер.

Результаты первичных выборов в Южной Каролине повлияли на количество делегатов от демпартии, которые будут поддерживать кандидатов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times, Джозеф Байден получит не менее 29 из них, Берни Сандерс - минимум девять. Всего же на данный момент по числу делегатов лидирует Сандерс, заручившийся поддержкой 54 из них. На втором месте идет Байден - 44 голоса.

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