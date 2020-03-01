В соглашении есть несколько основных пунктов. Первый - силы США и НАТО покидают Афганистан в течение 14 месяцев (сейчас на территории Афганистана находятся порядка 16 тысяч военнослужащих из 39 стран. Второй - в течение 10 дней должны быть освобождены 5 тысяч пленных талибов, а оставшиеся пленные участники движения "Талибан" (запрещено в РФ) - в течение трех месяцев. Причем со всех лидеров движения "Талибан" снимаются санкции, а их имена убирают из "черных списков". Третий - межафганские переговоры должны начаться через 10 дней после подписания соглашения, то есть сразу после освобождения 5 тысяч пленных талибов.

Интересы Кабула в договоре фактически не учитываются. Об этом заявил и президент Афганистана Ашраф Гани. По его словам, пока "нет никаких договоренностей относительно освобождения пяти тысяч пленных талибов. Этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием". Однако по информации талибов, договоренности на этот счет существуют. По всей видимости, американские специалисты ведут за кулисами активные челночные переговоры, но насколько они окажутся успешными, большой вопрос. Как заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, который присутствовал в Дохе на подписании соглашения, "есть сомнения, что удастся уложиться в десять дней, поскольку существует много других вопросов - освобождение пленных, заключенных с обеих сторон. Тем не менее важно, чтобы это состоялось и не затягивалось".

Мнение

Омар Нессар, директор Центра изучения современного Афганистана:

- Соглашение было спешно подписано именно сейчас потому, что президенту США Дональду Трампу нужно показать перед началом предвыборной кампании внешнеполитические успехи. Он рассчитывал, вероятно, достичь какого-то перелома с Ираном, но когда это не вышло, срочно переключился на Афганистан. Известно, что существуют несколько закрытых приложений к нынешнему соглашению. Можно предположить, что в них содержатся детали достижения намеченных целей. При этом афганский президент Ашраф Гани уже заявил, что с Кабулом не было никаких договоренностей касательно освобождения пленных талибов. Надо полагать, что в Вашингтоне рассчитывают договориться с Гани, вопрос только в цене. Например, предложить ему поддержку в получении президентского поста. Напомню, что Гани уже перенес свою инаугурацию с 26 февраля на 9 марта из-за того, что далеко не все в Афганистане признают его победу на прошедших прошлой осенью выборах. Но американцам в любом случае придется постараться, чтобы добиться от Гани согласия на освобождение пленных и участие Кабула в межафганских переговорах.

Я скептически отношусь и к обещаниям США вывести войска. Во время недавнего визита в Индию, например, Трамп упоминал, что намерен оставить какую-то часть контингента в Афганистане, тогда как талибы рассчитывают именно на полный уход всех иностранных военнослужащих.

Кабул, похоже, останется в проигрыше, даже если межафганские переговоры стартуют. Обратите внимание, что талибы требуют от афганских властей освободить в течение ближайших месяцев всех пленных радикалов, тогда как сами они готовы пока что отпустить лишь тысячу находящихся у них пленников из числа афганских военных и сотрудников силовых структур. То есть бенефициарами будут США и талибы, но не Кабул.

Кроме того, существует опасность, что переговоры будут отвергнуты значительным числом талибов. Не секрет, что движение "Талибан" неоднородно, и ряд полевых командиров не согласны с идеей переговоров. Пока что руководство движения преподносит соглашение в Дохе как настоящую победу талибов, что нравится большинству боевиков. Однако дальше, скорее всего, начнутся трудности, от талибов будут требовать уступок и компромиссов. Это может не понравиться некоторым полевым командирам, и они в результате примкнут к радикальным силам, отрицающим всякие договоренности с США и его "марионеткой" Кабулом.

Что касается будущего страны, то у правительства Ашрафа Гани без поддержки США нет шансов выстоять против талибов. Но и руководство "Талибана" понимает, что править как в 1990-х, насаждая бескомпромиссные и жесткие исламские нормы, уже не получится - Афганистан сильно изменился, национальные меньшинства окрепли и способны оказать сопротивление. Поэтому в случае победы талибов вряд ли появится эмират, живущий по законам шариата, как это было в Афганистане в 1996-2001 годах. Однако на формат республики не согласятся сами талибы - это слишком светский вариант. Видимо, можно ожидать чего-то среднего.